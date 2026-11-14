Zakaj ljudje žrtvujejo demokracijo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Demokracija ne propada nujno samo takrat, ko ljudje prenehajo verjeti vanjo. Včasih začne propadati prav zato, ker jo ljudje še vedno načeloma podpirajo, vendar so jo pripravljeni podrediti drugim ciljem. Če jim politični voditelj obljublja višji življenjski standard, zaščito njihovega načina življenja ali zmago nad političnimi nasprotniki, lahko postanejo presenetljivo strpni do njegovega spodkopavanja demokratičnih pravil. Bojan Bugarič, profesor prava na univerzi v Sheffieldu. FOTO: Leon VidicTa paradoks je eno osrednjih vprašanj sodobne ustavne demokracije. Hkrati postavlja v negotovost razširjeno prepričanje, da je demokracijo mogoče dolgoročno obraniti ...