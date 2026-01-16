  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Zakaj mora Luka Dončić igrati v napačnih supergah

    Sporočilo je jasno. Če ostaneš majhen, te pustimo pri miru. Če zrasteš, te bomo upočasnili.
    Superge, v katerih se je Luka Dončić boril proti prejšnjemu moštvu Dallas Mavericks. FOTO: Jayne Kamin-Oncea Imagn Images via Reuters
    Galerija
    Superge, v katerih se je Luka Dončić boril proti prejšnjemu moštvu Dallas Mavericks. FOTO: Jayne Kamin-Oncea Imagn Images via Reuters
    Olga Cvetek
    16. 1. 2026 | 06:00
    5:44
    A+A-

    Predstavljajmo si, da bi Luki Dončiću rekli, da mora v NBA nositi superge številke 42. Ne zato, ker bi mu bile prav, temveč zato, ker je to najbolj pravična številka, saj jo ima povprečni Slovenec. Namen bi bil plemenit.

    Nihče ne bi izstopal. Vsi bi bili enaki. Rezultat pa predvidljiv. Luka ne bi postal slab igralec. Bil bi pa počasnejši, manj eksploziven in manj nevaren. Ne zaradi pomanjkanja talenta, temveč zaradi napačne opreme.

    Točno tako danes deluje velik del evropske in slovenske zakonodaje.

    Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Zakoni se ne pišejo z mislijo na potencial, temveč na povprečje. Ne iz vprašanja, kako najboljšim omogočiti, da ustvarijo več, ampak kako zagotoviti, da nihče ne izstopa preveč. Pravičnost se meri v izenačevanju, ne v omogočanju. Rezultat pa je sistem, v katerem so izjemni prisiljeni tekmovati z opremo, prilagojeno povprečnim.

    Motor gospodarstva niso pravilniki, strategije ali subvencije. Motor so posamezniki in podjetja, ki tvegajo več, delajo hitreje in razmišljajo drugače. A zakonodaja je napisana, kot da je ta motor nevaren. Kot da ga je treba najprej omejiti, nadzorovati in obtežiti, šele nato spustiti na progo. Namesto da bi mu dali veter v krila, mu dodamo uteži in ga pošljemo v globalno tekmo.

    GDPR in podobne regulacije so tipičen primer. Na papirju ščitijo posameznika in evropski prostor. V praksi pa delujejo kot carine. Veliki globalni igralci imajo pravne oddelke, sisteme in proračune, da se jim brez težav prilagodijo. Zanje to niso ovire, temveč strošek poslovanja.

    image_alt
    Zdravstvo po načrtih iz leta 1985

    Imajo proračune, s katerimi brez večjih posledic lahko plačujejo tudi visoke kazni, tveganje pa preprosto vračunajo v svoje modele. Hkrati razvoj, eksperimentiranje in rast selijo drugam, tja, kjer je regulacije manj ali kjer je bolj predvidljiva. Majhna podjetja, startupi in inovatorji te izbire nimajo. Zanje GDPR pomeni mesece dodatnega dela, na tisoče evrov stroškov in nenehni strah pred napako. Ne plavajo brez pravil. Plavajo z utežmi.

    Paradoks je, da takšna zakonodaja ne kaznuje slabih, ampak dobre. Ne ustavi tistih, ki bi sistem zlorabljali, pač pa upočasni tiste, ki bi ga lahko potegnili naprej. Veliki igrajo naprej, ker imajo rezerve. Mali izgubljajo čas, energijo in fokus. Pravičnost se tako spremeni v konkurenčni hendikep.

    V resnici so danes skoraj vsi ujeti v krč. Politiki pod pritiskom javnosti in anket. Mediji pod pritiskom moralnih zgodb in klikov. Tisti, ki pišejo zakone, pa pod pritiskom okolja, ki zahteva, da so odločitve videti pravilne, tudi takrat, ko ne delujejo.

    Zakoni tako ne nastajajo iz razumevanja sveta, v katerem tekmujemo, ampak iz strahu pred očitki. Iz zapiranja vase, ne iz širine. Redkokdo si še upa postaviti osnovno vprašanje, ali to, kar pišemo, sploh deluje v globalnem okolju. Naše igrišče namreč ni več lokalno ali evropsko. Naše igrišče je svet.

    image_alt
    Puške imamo. Vizije ne

    Narobe svet je tudi v tem, da se uspeh hitro spremeni v problem. Ko podjetje zraste, ne dobi priznanja, temveč dodatne obveznosti. Več poročanja, več nadzora, več pravil. Sporočilo je jasno. Če ostaneš majhen, te pustimo pri miru. Če zrasteš, te bomo upočasnili. To ni okolje, ki spodbuja ambicijo. To je okolje, ki nagrajuje previdnost.

    Zakonodaja, ki bi gospodarstvu dala veter v krila, bi izhajala iz drugačnega vprašanja. Ne, kako preprečiti napake, pač pa kako omogočiti preboje. Ne, kako vse izenačiti, pač pa kako najboljšim omogočiti, da vlečejo druge za sabo. Tako kot v športu tudi v gospodarstvu napredek ustvarjajo izjeme, ne povprečje.

    Če želimo, da naši igralci zmagujejo v globalni ligi, jim moramo dovoliti, da igrajo v supergah, ki jim ustrezajo. Ne v tistih, ki so statistično najbolj pravične. Pravičnost brez razumevanja potenciala ne ustvarja ravnotežja, ampak povprečnost.

    In dokler bomo najboljšim razlagali, da morajo igrati v napačnih supergah, se bomo še naprej čudili, zakaj tekme odločajo drugi.

    ***

    Tomaž Erjavec je podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Liga NBA
    Liga NBA

    Jezerniki z Dončićem niso imeli dovolj protiorožja za Sršene

    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so morali z Luko Dončićem na čelu v ligi NBA priznati premoč igralcem moštva Charlotte Hornets.
    Miha Šimnovec 16. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Odprta kuhinja
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Žganci brez napak

    Od razmerja vode do pravega trenutka mešanja – vse, kar morate vedeti, da žganci vedno uspejo.
    Odprta kuhinja 16. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Horoskop
    Horoskop

    Dnevni horoskop za petek, 16. januar

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za rast in ravnovesje.
    16. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
