  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Zakaj sem inženirka?

    Podatki so več kot številke. So temelj odločanja. Če jih znamo povezati in razumemo kontekst, dobimo informacijo, ki nas vodi naprej.
    Podatki so več kot številke.  FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Podatki so več kot številke.  FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Delo
    8. 10. 2025 | 05:00
    8:43
    A+A-

    Kot večina mladih sem se v osnovni šoli spraševala: kam bi? Na katero srednjo šolo naj se vpišem? Morda me je na inženirsko pot usmerilo dejanje strica, ki je – takrat naskrivaj – domov prinesel commodore. To ni bil le računalnik. Bila je naprava, ki mi je odprla okno v prihodnost. Privlačila me je novost, možnost preizkušanja in ustvarjanja. To so bili časi, ko se je o računalništvu šele začelo govoriti in nekaj nadobudnežev je imelo prve spectrume in commodorje. Večinoma so bili to fantje in, evo – še kakšno dekle vmes.

    Vedno sem imela rada novosti, zato se mi je odločitev, da se vpišem v srednjo šolo za računalništvo, zdela odlična izbira. Dobila sem tudi štipendijo, kar so bile tudi dodatne točke za mojo odločitev. Commodore me je vodil do računalniške gimnazije in pozneje na podjetniško pot.

    In še nekaj sem počela v mladosti: »šraufala« sem fička. Morda se komu zdi nenavadno, a mene je to zanimalo in pri tem me ni nihče ustavljal. Nihče mi ni dopovedoval, da to ni zame, dekle. Vidim, da ista radovednost žene tudi sedanje mlade. Razlika je le v tem, da imajo na voljo neprimerljivo več orodij in priložnosti. Zato je ključno, da jim damo poligon za raziskovanje svoje nadarjenosti in zanimanj. In se pri tem ne omejujemo. Že otroci – fantje in dekleta – lahko skozi igro veliko preizkušajo z ustreznimi igračami. Tako razvijajo svojo kreativnost in iznajdljivost, da rešujejo majhne tehnične izzive.

    Zdravka Zalar FOTO: osebni arhiv
    Zdravka Zalar FOTO: osebni arhiv
    Sama sem zelo rada imela legokocke. Te niso le preprosta otroška igrača, ampak tudi orodje za razvijanje ustvarjalnosti, logičnega razmišljanja in reševanja problemov. Njihova zasnova omogoča neskončne kombinacije, kar spodbuja domišljijo in hkrati krepi tehnično in prostorsko razumevanje – veščine, ki so bistvene za inženirje in inženirke. So legice le za fante? Nikakor! Je razvoj motorjev le za fante? Nikakor!

    Dejstvo je, da so bile nekoč meje med »moškimi« in »ženskimi« poklici jasneje začrtane. Danes samozavestne in pogumne dijakinje in študentke dokazujejo, da predsodki bledijo. Razlogi, da poklice delimo po spolu, prav tako. Inženirke odločno stopajo po poti Ade Lovelace, ki velja za prvo programerko na svetu, ter drugih inženirk, raziskovalk in inovatork, ki premikajo meje in soustvarjajo prebojne rešitve. Z izborom Inženirka leta v Sloveniji, pa tudi v Srbiji in na Hrvaškem, vsako leto spoznavamo deseterico navdihujočih inženirk, ki dokazujejo, da je inženirstvo ne le poklic, ampak varna izbira za prihodnost. Varna zato, ker so inženirska znanja uporabna v različnih panogah in okoljih – od energetike in biomedicine do vesolja.

    A kljub napredku podatki razkrivajo, da pot nikakor še ni končana. Po podatkih statističnega urada je bilo v študijskem letu 2023/2024 na področje naravoslovja, matematike in statistike vpisanih štiri odstotke več študentk kot leto prej. To je obetaven podatek in tudi rezultat prizadevanj, ki jih je v poslanstvo inženirke leta ubesedila prva inženirka leta Dora Domanjko iz podjetja RLS: »Želimo, da imamo mladi dovolj informacij, da se bodo lahko samostojno in suvereno odločali, ali jim inženirski študiji oziroma poklici ustrezajo ali ne.« A še nismo tam, kamor moramo priti. Nadarjenosti za inženirske poklice je več, kot je vpisa mladih na tehniške fakultete, ter precej manj od potreb podjetij in družbe.

    image_alt
    Študij med ognjem raketnih motorjev in arktičnim ledom

    Vemo, da zgledi vlečejo – inženirke leta, ki jih v Sloveniji izbiramo od leta 2018, s svojim navdihom razbijajo predsodke in mladim dekletom kažejo, da lahko same krojijo prihodnost. Vemo za Katjo, gimnazijko Prve gimnazije Celje, ki se je na strojno fakulteto v Mariboru vpisala prav zaradi inženirjev, ki so obiskali njeno gimnazijo; Bežigrajčanko Jasmino, ki je iz istega razloga – dogodka Inženirke in inženirji bomo! za študij izbrala ljubljansko fakulteto za strojništvo; Karin z Gimnazije Brežice, ki je danes magistrica elektrotehnike – ker so na njeni šoli gostovali inženirke in inženirji.

    V Sloveniji je zaživela tudi aplikacija KAMbi. Preprost vprašalnik mladim pomaga preveriti, kako se njihove kompetence (splet znanj, veščin in vedenj) ujemajo z določeno inženirsko smerjo, kateri študijski programi so na voljo ter kje in kaj lahko s posamezno izobrazbo počnejo. Mladim, ki se sprašujejo 'kam bi?', pomaga osvetljevati možne poti poklicnega razvoja. Tudi KAMbi ne razlikuje po spolu. Osvetljuje, da uspeh v inženirskem poklicu ni odvisen od tega, ali nosiš krilo ali hlače. Ali si dekle ali fant. Gre za to, za kaj si nadarjen, in raziskovanje, kaj te bo v življenju osrečevalo, izpolnjevalo. Kaj te veseli, v čem si dober. In ne nazadnje: kaj okolje potrebuje.

    Iz podatkov vemo, da svet potrebuje veliko inženirk in inženirjev. Kar štiri od petih malih in srednje velikih podjetij v Evropi ne morejo najti strokovnjakov, ki so bistveni za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), umetno inteligenco (UI) in kvantno računalništvo. To pomanjkanje vpliva na vse sektorje, vključno s prometom, energetiko, proizvodnjo hrane ter upočasnjuje gospodarsko rast in inovacije. Marca je evropska komisija objavila novo agendo za spodbujanje karier na področjih STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – naravoslovna znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika), s posebnim poudarkom na dekletih.

    image_alt
    Iskanje alternative izobraževanju po meri gospodarstva me navdaja z upanjem

    Podatki so več kot številke. So temelj odločanja. Če jih znamo povezati in razumemo kontekst, dobimo informacijo, ki nas vodi naprej. Ko, denimo, danes govorimo o kapitalu prihodnosti, najprej pomislimo na tehnologijo, umetno inteligenco, morda na energijo. A v resnici so glavni kapital znanje, podatki in ljudje, ki znajo iz obojega ustvarjati nove rešitve. Če so podatki novo zlato, potem so inženirke in inženirji tisti, ki iz njega ustvarjajo vrednost.

    Moja formula bi bila: Družba = (Znanje × Izobraževanje) + (Inovacije × Ustvarjalnost) + (Zaupanje v dejstva ÷ Dezinformacije) + (Sodelovanje × Etičnost). V tej enačbi so inženirke in inženirji ključni. Njihova naloga ni le reševanje tehničnih izzivov, ampak tudi soustvarjanje okolja, kjer mladi ostajajo in razvijajo svoj potencial. Zato je pomembno, da Slovenija gradi pogoje, v katerih mladi – še posebej inženirke in inženirji – ne bodo iskale prihodnosti drugje, ampak jo bodo ustvarjali doma. To ni samo osebna izbira, temveč strateška odločitev države, če želimo ohraniti znanje in inovacije.

    Izbira inženirskega poklica ni lahka. Zahteva strast, željo po raziskovanju in vztrajnost. A je ena najbolj perspektivnih odločitev, kar jih lahko sprejme mlada oseba. Inženirji ustvarjajo rešitve, ki izboljšujejo življenje. Lahko delajo v podjetjih, na raziskovalnih inštitutih, v startupih ali se podajo na lastno pot. V vsakem primeru pa je to varna izbira – saj inženirska znanja nikoli ne zastarajo, ampak se prenašajo in nadgrajujejo skozi nove izzive.

    Če bi danes 14-letna Zdravka vprašala, zakaj naj postane inženirka v Sloveniji in Evropi, bi ji rekla: ker boš vsak dan spoznala nekaj novega. Ker boš imela znanje, ki ti ga nihče ne more vzeti. In ker boš s tem znanjem lahko spreminjala svet.

    ***

    Zdravka Zalar, Smartis predsednica iniciative Inženirke in inženirji bomo!

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Odpor zdaj: pismo mojim prijateljem

    To pismo je namenjeno vam, ki vodite gledališča, ki branite institucije svobode: bodite zgled, bodite svobodni. Govoriti in ne molčati pomeni ne bati se.
    6. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Nesporazum

    Nesporazumi, tudi besedni, včasih prerastejo v mogočne verige ali snežene kepe. Bolj ko si sogovorniki pojasnjujejo, slabše je.
    Marta Zabret 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Privilegiji zdravniškega paternalizma

    Kaj se v resnici skriva za leporečno kuliso nasprotovanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Krščanski svetovni nazor? Pravni vidik?
    4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Prijava diskriminatornosti zagovorniku načela enakosti

    Uvod v Kodeks zdravniške etike obsega zdravniško prisego, ki se nanaša tudi na nediskriminatornost pri zdravstvenih obravnavah.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroinženirjiZdravka Zalar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Priprave na Brdu

    Slovenci bi lahko bili svetovni prvaki, čudo ni izključeno

    Prvi treningi na Brdu minili v odličnih pogojih, reprezentanca uživa v miru. Ermin Šiljak: Imamo vrhunsko kvaliteto, nimamo pa dovolj širine.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj sem inženirka?

    Podatki so več kot številke. So temelj odločanja. Če jih znamo povezati in razumemo kontekst, dobimo informacijo, ki nas vodi naprej.
    Delo 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Učinkovita človeška neumnost

    Ko se neumnost institucionalizira – ko postane del postopkov, predpisov in pravil –, se začne razkroj. Tega ni mogoče popraviti z izobraževanjem.
    Matevž Granda 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vojni v Gazi in Ukrajini

    Propalestinska vladna drža se sklada z naklonjenim javnim mnenjem

    Javnost podpira ukrepe in stališča, ki jih ima vlada v bližnjevzhodnem konfliktu, po drugi strani pa nasprotuje vojaški pomoči Ukrajini.
    Uroš Esih 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Boj za naravne vire

    Redke zemeljske kovine so priložnost za Afriko

    Če želimo, da bodo afriški mineralni viri blagoslov in ne prekletstvo, se morajo voditelji izogniti temu, da bi postali pešaki v šahovski igri velikih sil.
    Project Syndicate 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Učinkovita človeška neumnost

    Ko se neumnost institucionalizira – ko postane del postopkov, predpisov in pravil –, se začne razkroj. Tega ni mogoče popraviti z izobraževanjem.
    Matevž Granda 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vojni v Gazi in Ukrajini

    Propalestinska vladna drža se sklada z naklonjenim javnim mnenjem

    Javnost podpira ukrepe in stališča, ki jih ima vlada v bližnjevzhodnem konfliktu, po drugi strani pa nasprotuje vojaški pomoči Ukrajini.
    Uroš Esih 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Boj za naravne vire

    Redke zemeljske kovine so priložnost za Afriko

    Če želimo, da bodo afriški mineralni viri blagoslov in ne prekletstvo, se morajo voditelji izogniti temu, da bi postali pešaki v šahovski igri velikih sil.
    Project Syndicate 8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo