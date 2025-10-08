Zakaj sem inženirka?

Kot večina mladih sem se v osnovni šoli spraševala: kam bi? Na katero srednjo šolo naj se vpišem? Morda me je na inženirsko pot usmerilo dejanje strica, ki je – takrat naskrivaj – domov prinesel commodore. To ni bil le računalnik. Bila je naprava, ki mi je odprla okno v prihodnost. Privlačila me je novost, možnost preizkušanja in ustvarjanja. To so bili časi, ko se je o računalništvu šele začelo govoriti in nekaj nadobudnežev je imelo prve spectrume in commodorje. Večinoma so bili to fantje in, evo – še kakšno dekle vmes.

Vedno sem imela rada novosti, zato se mi je odločitev, da se vpišem v srednjo šolo za računalništvo, zdela odlična izbira. Dobila sem tudi štipendijo, kar so bile tudi dodatne točke za mojo odločitev. Commodore me je vodil do računalniške gimnazije in pozneje na podjetniško pot.

In še nekaj sem počela v mladosti: »šraufala« sem fička. Morda se komu zdi nenavadno, a mene je to zanimalo in pri tem me ni nihče ustavljal. Nihče mi ni dopovedoval, da to ni zame, dekle. Vidim, da ista radovednost žene tudi sedanje mlade. Razlika je le v tem, da imajo na voljo neprimerljivo več orodij in priložnosti. Zato je ključno, da jim damo poligon za raziskovanje svoje nadarjenosti in zanimanj. In se pri tem ne omejujemo. Že otroci – fantje in dekleta – lahko skozi igro veliko preizkušajo z ustreznimi igračami. Tako razvijajo svojo kreativnost in iznajdljivost, da rešujejo majhne tehnične izzive.

Zdravka Zalar FOTO: osebni arhiv

Sama sem zelo rada imela legokocke. Te niso le preprosta otroška igrača, ampak tudi orodje za razvijanje ustvarjalnosti, logičnega razmišljanja in reševanja problemov. Njihova zasnova omogoča neskončne kombinacije, kar spodbuja domišljijo in hkrati krepi tehnično in prostorsko razumevanje – veščine, ki so bistvene za inženirje in inženirke. So legice le za fante? Nikakor! Je razvoj motorjev le za fante? Nikakor!

Dejstvo je, da so bile nekoč meje med »moškimi« in »ženskimi« poklici jasneje začrtane. Danes samozavestne in pogumne dijakinje in študentke dokazujejo, da predsodki bledijo. Razlogi, da poklice delimo po spolu, prav tako. Inženirke odločno stopajo po poti Ade Lovelace, ki velja za prvo programerko na svetu, ter drugih inženirk, raziskovalk in inovatork, ki premikajo meje in soustvarjajo prebojne rešitve. Z izborom Inženirka leta v Sloveniji, pa tudi v Srbiji in na Hrvaškem, vsako leto spoznavamo deseterico navdihujočih inženirk, ki dokazujejo, da je inženirstvo ne le poklic, ampak varna izbira za prihodnost. Varna zato, ker so inženirska znanja uporabna v različnih panogah in okoljih – od energetike in biomedicine do vesolja.

A kljub napredku podatki razkrivajo, da pot nikakor še ni končana. Po podatkih statističnega urada je bilo v študijskem letu 2023/2024 na področje naravoslovja, matematike in statistike vpisanih štiri odstotke več študentk kot leto prej. To je obetaven podatek in tudi rezultat prizadevanj, ki jih je v poslanstvo inženirke leta ubesedila prva inženirka leta Dora Domanjko iz podjetja RLS: »Želimo, da imamo mladi dovolj informacij, da se bodo lahko samostojno in suvereno odločali, ali jim inženirski študiji oziroma poklici ustrezajo ali ne.« A še nismo tam, kamor moramo priti. Nadarjenosti za inženirske poklice je več, kot je vpisa mladih na tehniške fakultete, ter precej manj od potreb podjetij in družbe.

Vemo, da zgledi vlečejo – inženirke leta, ki jih v Sloveniji izbiramo od leta 2018, s svojim navdihom razbijajo predsodke in mladim dekletom kažejo, da lahko same krojijo prihodnost. Vemo za Katjo, gimnazijko Prve gimnazije Celje, ki se je na strojno fakulteto v Mariboru vpisala prav zaradi inženirjev, ki so obiskali njeno gimnazijo; Bežigrajčanko Jasmino, ki je iz istega razloga – dogodka Inženirke in inženirji bomo! za študij izbrala ljubljansko fakulteto za strojništvo; Karin z Gimnazije Brežice, ki je danes magistrica elektrotehnike – ker so na njeni šoli gostovali inženirke in inženirji.

V Sloveniji je zaživela tudi aplikacija KAMbi. Preprost vprašalnik mladim pomaga preveriti, kako se njihove kompetence (splet znanj, veščin in vedenj) ujemajo z določeno inženirsko smerjo, kateri študijski programi so na voljo ter kje in kaj lahko s posamezno izobrazbo počnejo. Mladim, ki se sprašujejo 'kam bi?', pomaga osvetljevati možne poti poklicnega razvoja. Tudi KAMbi ne razlikuje po spolu. Osvetljuje, da uspeh v inženirskem poklicu ni odvisen od tega, ali nosiš krilo ali hlače. Ali si dekle ali fant. Gre za to, za kaj si nadarjen, in raziskovanje, kaj te bo v življenju osrečevalo, izpolnjevalo. Kaj te veseli, v čem si dober. In ne nazadnje: kaj okolje potrebuje.

Iz podatkov vemo, da svet potrebuje veliko inženirk in inženirjev. Kar štiri od petih malih in srednje velikih podjetij v Evropi ne morejo najti strokovnjakov, ki so bistveni za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), umetno inteligenco (UI) in kvantno računalništvo. To pomanjkanje vpliva na vse sektorje, vključno s prometom, energetiko, proizvodnjo hrane ter upočasnjuje gospodarsko rast in inovacije. Marca je evropska komisija objavila novo agendo za spodbujanje karier na področjih STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – naravoslovna znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika), s posebnim poudarkom na dekletih.

Podatki so več kot številke. So temelj odločanja. Če jih znamo povezati in razumemo kontekst, dobimo informacijo, ki nas vodi naprej. Ko, denimo, danes govorimo o kapitalu prihodnosti, najprej pomislimo na tehnologijo, umetno inteligenco, morda na energijo. A v resnici so glavni kapital znanje, podatki in ljudje, ki znajo iz obojega ustvarjati nove rešitve. Če so podatki novo zlato, potem so inženirke in inženirji tisti, ki iz njega ustvarjajo vrednost.

Moja formula bi bila: Družba = (Znanje × Izobraževanje) + (Inovacije × Ustvarjalnost) + (Zaupanje v dejstva ÷ Dezinformacije) + (Sodelovanje × Etičnost). V tej enačbi so inženirke in inženirji ključni. Njihova naloga ni le reševanje tehničnih izzivov, ampak tudi soustvarjanje okolja, kjer mladi ostajajo in razvijajo svoj potencial. Zato je pomembno, da Slovenija gradi pogoje, v katerih mladi – še posebej inženirke in inženirji – ne bodo iskale prihodnosti drugje, ampak jo bodo ustvarjali doma. To ni samo osebna izbira, temveč strateška odločitev države, če želimo ohraniti znanje in inovacije.

Izbira inženirskega poklica ni lahka. Zahteva strast, željo po raziskovanju in vztrajnost. A je ena najbolj perspektivnih odločitev, kar jih lahko sprejme mlada oseba. Inženirji ustvarjajo rešitve, ki izboljšujejo življenje. Lahko delajo v podjetjih, na raziskovalnih inštitutih, v startupih ali se podajo na lastno pot. V vsakem primeru pa je to varna izbira – saj inženirska znanja nikoli ne zastarajo, ampak se prenašajo in nadgrajujejo skozi nove izzive.

Če bi danes 14-letna Zdravka vprašala, zakaj naj postane inženirka v Sloveniji in Evropi, bi ji rekla: ker boš vsak dan spoznala nekaj novega. Ker boš imela znanje, ki ti ga nihče ne more vzeti. In ker boš s tem znanjem lahko spreminjala svet.

***

Zdravka Zalar, Smartis predsednica iniciative Inženirke in inženirji bomo!