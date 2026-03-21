    Gostujoče pero

    Zakaj slovenska demokracija ostaja nedokončana

    Institucije morajo biti ne le formalno neodvisne, ampak dejansko učinkovite.
    Bojan Bugarič
    21. 3. 2026 | 05:00
    Slovenija je na papirju še vedno zgodba o uspehu. V uglednih tujih medijih je praviloma predstavljena kot stabilna demokracija.

    Slovenija je članica Evropske unije, večina njenih prebivalcev še vedno uživa dokaj visok življenjski standard in kot politična skupnost se še ne spopada z dramatičnimi institucionalnimi krizami. A prav ta odsotnost kriz pogosto zakriva nekaj subtilnejšega.

    Slovenija je dober primer tega, da demokracije danes ne samo propadajo in nazadujejo, kot to pogosto slišimo, ampak da lahko tudi obtičijo na neki točki, ki ne predstavlja niti propada demokracije kot tudi ne njene stabilizacije.

    Pravna država v času vojne

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.
    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu. FOTO: osebni arhiv
    Večina empiričnih podatkov to potrjuje. Po najbolj vplivnem indeksu merjenja stanja demokracije v svetu, V-Dem Index, Slovenija dosega približno 0,619 točke na lestvici liberalne demokracije, kar je rezultat, ki jo umešča med solidne, vendar ne vodilne države. Politično sodelovanje ostaja nižje, kot bi ga pričakovali, prav tako je tudi zaupanje v institucije šibko. Skratka, demokracija v Sloveniji obstaja, vendar ne diha s polnimi pljuči.

    S približno 60 točkami na lestvici zaznave korupcije, Transparency International, Slovenija prav tako ostaja v sivem območju: ni posebej problematična, glede na veliko hujše primerjalne prakse, a tudi ne predstavlja posebnega zgleda. S tem se uvršča med demokracije, v katerih obstaja prepad med formalnimi pravili, ki sicer obstajajo, in dejansko prakso, ki ne sledi formalnim normam.

    Prav tu pridemo do ključnega problema slovenske demokracije, to je razlike med formo in vsebino. Slovenija ima vse institucionalne elemente moderne demokracije: ustavo, volitve, delitev oblasti in formalne mehanizme nadzora. Toda način, kako ti elementi delujejo v praksi, preveč pogosto odstopa od želenega ideala.

    Demokracija brez demosa

    Na to razliko je dolgo opozarjal profesor France Bučar, ključni arhitekt slovenske demokracije. Njegova poanta ni bila, da Slovenija ni demokratična, ampak da formalna modernizacija države ni nujno pomenila tudi preobrazbe njenih dejanskih vzorcev delovanja.

    V ozadju naj bi se ohranjali določeni »podsistemi« – neformalne mreže, interesne povezave in načini odločanja, ki se niso bistveno razlikovali od logike poznega socializma. Demokracija je tako delovala kot okvir, a po svoji vsebini močno spominjala na vzorce iz pretekle, nedemokratične ureditve.

    Ta uvid sovpada s spoznanji nekaterih ključnih teoretikov demokracije. Robert Dahl je opozarjal, da demokracija ni le niz pravil, temveč ravnotežje med dejansko konkurenco in participacijo, ki šele obe skupaj ustvarita pravo demokracijo. Alexis de Tocqueville pa je poudarjal, da institucije brez ustreznih družbenih navad in kulture ne morejo delovati optimalno. Če se formalna pravila ne ujemajo z dejanskimi praksami, nastane praznina oziroma prostor, kjer demokracija sicer obstaja, vendar ne dosega svoje prave, optimalne vsebine.

    Viktor Orbán: iliberalna demokracija na preizkušnji

    V Sloveniji obstaja še en, povsem specifičen zgodovinski vzrok za to razliko. Če želimo, da demokracija diha s polnimi pljuči, potem mora v družbi obstajati minimalno soglasje o tem, kam naj družba sploh gre in kako naj se razvija.

    Stabilne demokracije niso nujno brez konfliktov – prav nasprotno. A običajno obstaja vsaj osnovni konsenz o ključnih razvojnih prioritetah: o pomenu pravne države, o ekonomskem modelu, o vlogi institucij. Politični spori potekajo znotraj tega okvira, ne pa o njem samem. V Sloveniji pa prav tega soglasja ni. In prav to je eden ključnih vzrokov, zakaj demokracija ostaja v stanju zastoja.

    Prvi vzrok je ideološki. Slovenija deluje, kot da zgodovina v njej še ni zaključena. Politični prostor pogosto deluje v logiki podaljšane državljanske vojne – ne v dobesednem, temveč v simbolnem smislu. Preteklost ni le predmet interpretacije, ampak politično orodje. Vsak politični pol jo uporablja za mobilizacijo svojih volivcev in delegitimacijo nasprotnika. V takšnem okolju kompromis ni znak zrelosti, ampak izdaje.

    Demokracije ne bomo rešili, če ne rešimo srednjega razreda

    Drugi vzrok pa je bolj pragmatičen. Ta ideološki konflikt ni le spontana posledica zgodovine, temveč tudi politično uporaben mehanizem. Pola, ki ju navadno označujemo kot levi in desni, si v marsičem delita podobne prakse: boj za nadzor nad institucijami, kadrovanje, dostop do virov vpliva. Ideološki spor je tako pogosto dimna zavesa, ki prikriva kontinuiteto določenih politično-ekonomskih vzorcev.

    Posledica je sistem, v katerem se konflikt ohranja, ker koristi. Demokracija pa v takšnem okolju težko napreduje, saj vsaka sprememba hitro postane del širšega ideološkega spopada. V takšnem sistemu imamo namesto modernih političnih strank spopad dveh plemenskih skupnosti, ki namesto politične kontestacije pričakujeta popolno politično lojalnost zahtevam politične skupnosti. V tem svetu ni veliko prostora za politične kompromise: si bodisi naš bodisi njihov.

    Teorija demokracije je jasna: stabilnost ne izhaja zgolj iz pravil, ampak iz njihovega sprejemanja. Demokracija se utrdi, ko politični akterji priznavajo legitimnost sistema tudi takrat, ko izgubljajo. Adam Przeworski, eden od najbolj pronicljivih teoretikov demokracije, je zapisal, da je slednja sistem, v katerem stranke izgubljajo volitve. V sistemu, v katerem je vsak poraz razumljen kot eksistencialna grožnja, sistem ostaja ujet v permanentni konflikt.

    Šele v takšnem okolju lahko pride do tistega, kar teorija imenuje konsolidacija demokracije: trenutek, ko pravila igre postanejo samoumevna, ne glede na to, kdo je na oblasti. Slovenija zato ne potrebuje le boljših ali drugačnih politik. Potrebuje globok premik v delovanju demokratičnega sistema.

    Institucije morajo biti ne le formalno neodvisne, ampak dejansko učinkovite. Primer: sodstvo v Sloveniji je formalno neodvisno, a dolgi sodni postopki in selektivno izvajanje zakonov zmanjšujejo njegovo kredibilnost. Razkritju koruptivnih praks v samih vrhovih slovenske politike bi morala slediti dosledna praksa pregona teh pojavov.

    Ekonomija mora biti manj odvisna od političnih vplivov. Javna podjetja in državni razpisi, na primer, so pogosto tarča političnih pritiskov, kar omogoča privilegije določenih interesnih skupin, medtem ko manjše podjetje ali navaden državljan nimata dostopa do istih kanalov.

    In politična kultura? Potrebuje sprejemanje konflikta kot normalnega, konstruktivnega dela demokracije, ne kot podaljška zgodovinskega spopada ali ideološke vojne. Danes se vsaka reforma tolmači skozi prizmo preteklosti – denimo poskusi sprememb pokojninskega sistema ali zdravstvene reforme –, kar ju hitro spremeni v ideološko bitko namesto v javno razpravo.

    Šele ko bodo institucije dejansko delovale in bo kultura zrela za konstruktivni konflikt, bo Slovenija stopila iz »formalno stabilne, a dejansko ujete« demokracije in postala demokracija, ki ne obstaja le na papirju, ampak tudi v vsakdanjem življenju svojih državljanov.

    Slovenija ima vse institucionalne in materialne pogoje za konsolidirano demokracijo. A dokler razlika med formalno urejenostjo institucij in dejanskim izvajanjem politik ostaja, bo demokracija ostala delno funkcionalna, a hkrati nezadostno utrjena in ranljiva za stagnacijo ali nazadovanje.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

