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Prejšnji teden sem odpotoval v Bruselj na vrh EU-Združeno kraljestvo. Pred 86 leti, leta 1940, je moj oče potoval v nasprotni smeri. Skupaj s svojim očetom je prehodil sto kilometrov, da bi ujel eno zadnjih ladij za Veliko Britanijo in pobegnil pred nacistično invazijo. Tudi moja mati je bila judovska begunka. Otroštvo je preživela v skrivališčih na Poljskem, nato pa je kot najstnica po zaslugi prijaznih neznancev na svoji poti prišla do Velike Britanije.

Moji starši so v Veliki Britaniji našli zatočišče in prispevali svoj delež v duhu evropske solidarnosti, odprtosti in sodelovanja. Njuna izkušnja je oblikovala moj pogled na mednarodno sodelovanje in moje prepričanje, da kot Evropejci svoje vrednote najbolje branimo ter svoje interese najbolje uresničujemo takrat, ko delujemo skupaj.

Pred desetimi leti je Velika Britanija glasovala za izstop iz Evropske unije. To odločitev spoštujem. Vendar je očitno, da ta različica brexita ni prinesla gospodarskih in političnih sprememb, za katere so mnogi menili, da jih podpirajo s svojim glasom.

Pravzaprav je položaj poslabšala, ne izboljšala. Med trdim brexitom, ki je sledil, se je po ocenah britansko gospodarstvo zmanjšalo za približno 4 odstotke. Nekatere analize ocenjujejo učinek celo do 8 odstotkov BDP. Če upoštevamo inflacijo, se je izvoz britanskih kmetijskih in živilskih proizvodov v EU zmanjšal za skoraj 25 odstotkov. Za takšno statistiko stojijo potrošniki, podjetja in kmetje, ki danes plačujejo ceno teh posledic.

Posledice izgube britanskega glasu so občutili tudi v EU. Med svojimi obiski po Evropi kot britanski zunanji minister pogosto slišim, kako zelo ljudje obžalujejo, da Združeno kraljestvo ni več za mizo odločanja, ter o ovirah, ki otežujejo trgovinske in kulturne povezave z Združenim kraljestvom. V Evropi obstaja resnična želja po obnovi naših vezi in zavedanje, da lahko več pridobimo, če sodelujemo.

Nujnost takšnega sodelovanja je danes bolj očitna kot kadarkoli prej v svetu, ki se je od referenduma o brexitu leta 2016 temeljito spremenil. Brutalna ruska invazija na Ukrajino je na našo celino prinesla najbolj smrtonosen konflikt po drugi svetovni vojni, ruske hibridne grožnje pa ogrožajo našo skupno varnost. Svet se vse bolj deli na geoekonomske bloke in velike sile tekmujejo za vpliv. Podnebna kriza se pospešuje, umetna inteligenca pa prinaša ne le priložnosti, temveč tudi tveganja za naš način življenja.

Ob neuspehih brexita in v luči tega spremenjenega svetovnega okolja je prav, da je predsednik vlade Andy Burnham poudaril potrebo po globljem in močnejšem partnerstvu z Evropsko unijo v obojestransko korist. Vrh EU-Združeno kraljestvo pomeni korak naprej. Prinesel je rešitve, od katerih imamo koristi vsi in ki bodo imele oprijemljiv vpliv na življenje naših državljanov. To se začne pri varnosti, saj poglabljamo skupno delo na področju kibernetskih napadov, tujega vmešavanja, sabotaž in drugih hibridnih groženj.

Ed Miliband, zunanji minister Združenega kraljestva. FOTO: Aaron Chown/Reuters

Odpravimo lahko ovire, ki zavirajo trgovino s hrano in pijačo, ter zmanjšamo birokratska bremena za podjetja. Okrepimo lahko sodelovanje pri preprečevanju nezakonitih migracij in izboljšamo energetske trge Združenega kraljestva in EU. In kar je ključno, našim mladim lahko ponovno omogočimo, da živijo, delajo in študirajo v tujini na načine, ki so jim bili odvzeti po izstopu iz EU.

Ti novi dogovori predstavljajo temelj, ne pa zgornje meje našega prihodnjega odnosa. Veselim se nadaljnjega sodelovanja doma in v tujini pri oblikovanju možnosti za prihodnost tega partnerstva, pri čemer nas bo vodil pragmatičen pristop k spoprijemanju z največjim sklopom izzivov po letu 1945.

Navdih zato znova najdem pri generaciji svojih staršev. To je bila generacija, ki se po pepelu druge svetovne vojne ni zadovoljila z omejenimi ambicijami, temveč je razmišljala drzno in ponovno zgradila našo celino. Prav ta duh bi nas moral voditi tudi danes, da poiščemo nove odgovore na skupne izzive, s katerimi se spopadamo.

Vrh EU-Združeno kraljestvo pomeni korak naprej. Prinesel je rešitve, od katerih imamo koristi vsi.

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Ed Miliband, zunanji minister Združenega kraljestva

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.