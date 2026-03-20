Zakoni brez uporabnika

Dolga leta so digitalni svet oblikovali programerji, ne uporabniki. Vmesniki so bili nelogični, nerazumni in pogosto neuporabni. Polni skritih funkcij, ukazov in struktur, ki so bile jasne predvsem tistim, ki so jih ustvarili. Če programa nisi razumel, je bil problem v tebi. Moral si se naučiti, prilagoditi in sprejeti logiko sistema. Uporabnik je bil vedno kriv. Potem se je zgodil preobrat. Nekdo je rekel, da tehnologija ni namenjena temu, da se ji ljudje prilagajajo, temveč da se prilagodi ljudem. Da dober sistem ne zahteva učenja, temveč razumevanje. Da je logika vmesnika pomembnejša od elegance kode. Rodil se je »user centric« razvoj. Danes nihče več ne tolerira aplikacije, ki je zapletena, nerodna ali nerazumljiva. Če moraš razmišljati, kako jo uporabljati, je slaba. Ne glede na to, kako tehnično dovršena je v ozadju.

Z zakoni pa smo obstali v prejšnjem stoletju. Državo oblikujejo pravniki in odvetniške pisarne na enak način, kot so jo nekoč IT-jevci s programi. To ni napad na pravnike. Nisem eden izmed njih in prav zato pišem iz perspektive uporabnika. Tako kot so IT-strokovnjaki dolgo razvijali popolne sisteme, ki so bili za večino ljudi neuporabni, pravniki razvijajo pravno popolne sisteme, ki jih brez razlage ni mogoče uporabljati. Stroka je vrhunska. Sistem pa ni nujno tudi uporaben.

Zakoni imajo notranjo logiko, ki je strokovno pravilna, a uporabniško nerazumljiva. Strukturo, ki je formalno brezhibna, a življenjsko neuporabna. Jezik, ki zahteva učenje, razlago in tolmačenje. Če zakona ne razumeš, problem ni v zakonu. Problem si ti. Vsak nov zakon je nov vmesnik. Vsak podzakonski akt je dodatni meni. Vsaka izjema je skrita nastavitev. Vsaka razlaga je obvoz. Državljan pa sedi pred sistemom, ki naj bi mu služil, a ga ne razume.

Danes so slovenski zakoni postali tako odprti, da jih vsak razume po svoje. Inšpektor jih bere drugače kot uporabnik. Sodnik drugače kot tožnik. Odvetnik pa še drugače, odvisno od tega, koga zastopa. Ko isti zakon dopušča več enako legitimnih razlag, ne govorimo več o pravni varnosti, ampak o pravni loteriji. Ne odloča več, kaj piše, temveč kdo razlaga. Ne pravica, ampak kontekst. Državljan ne ve, ali ravna pravilno. To izve šele pozneje. Po nadzoru. Po postopku. Po sodbi. Zakon ne preprečuje več sporov. Obljublja jih.

V takem sistemu inšpektor postane razlagalec. Sodnik soavtor. Odvetnik strateg. Uporabnik poskusni primer. To ni napaka posameznika. To je sistem, ki nagrajuje kompleksnost. Bolj ko je zakon zapleten, več je razlag. Več ko je razlag, več je postopkov. Več ko je postopkov, več je moči za tiste, ki sistem obvladujejo. Tako kot so nekoč nerazumni programi ustvarjali trajno odvisnost od IT-strokovnjakov, zdaj nerazumni zakoni ustvarjajo trajno odvisnost od pravnih storitev. To ni zarota. To je struktura.

Slovenija ima skoraj dvakrat več sodnikov na 100.000 prebivalcev od evropskega povprečja. To ne govori o presežku pravice, ampak o presežku nejasnosti. Po podatkih World Bank izvršitev pogodbe v Sloveniji v povprečju traja 1.160 dni in stane 12,7 odstotka vrednosti zahtevka, kar je skoraj dvakrat več od povprečja držav z visokimi dohodki. Za primerjavo v Singapurju izvršitev pogodbe traja približno 120 dni, v Butanu pa strošek postopka znaša zgolj 0,1 odstotka vrednosti zahtevka. Slovenija se tako uvršča med počasnejše in manj konkurenčne pravne sisteme z vidika varstva pogodb.

Ko pravo postane samo sebi namen, država izgubi uporabnost. Demokracija ne razpade zato, ker bi bila nezakonita. Razpade zato, ker postane nerazumljiva. Tako kot slaba aplikacija ne propade zaradi napake v kodi, ampak zato, ker jo ljudje nehajo uporabljati.

Rešitev ni manj prava. Tako kot rešitev ni bila manj tehnologije. Rešitev je država z uporabnikom v središču. Zakoni, napisani za ljudi, ne za razlagalce. Postopki, ki jih razume povprečen državljan. Pravila, ki jih je mogoče uporabljati brez tolmača. Dokler bomo sprejemali zakone, ki jih vsak razume po svoje, ne bomo imeli vladavine prava. Imeli bomo vladavino razlage. In v takem sistemu ne zmaguje tisti, ki ravna pravilno, temveč tisti, ki zna pravilnost bolje utemeljiti.

Če je sistem namenjen uporabniku, ni dober sistem. Je le zaprt krog za tiste, ki ga obvladujejo.

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga.

