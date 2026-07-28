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    Gostujoče pero

    Žalostni časi za slovensko veterinarsko medicino

    Začetki dežurstva za male živali so bili negotovi in zahtevni, saj nismo imeli niti dovolj zaposlenih, še manj sredstev.
    Povpraševanje lastnikov se nenehno povečuje, kar nas sili v kadrovsko krepitev. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Povpraševanje lastnikov se nenehno povečuje, kar nas sili v kadrovsko krepitev. FOTO: Leon Vidic
    Nataša Tozon Mask
    28. 7. 2026 | 05:00
    5:09
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    Vsak dan znova sem vesela, da me ne premagajo dnevni zapisi na različnih družbenih in manj družbenih omrežjih. Težko pa je sprejeti dejstvo, da pravzaprav nikogar res ne zanima resnica, pri čemer seveda ne mislim na stranko, ki se je lotila zakonodaje, ne da bi pred tem preverila resničnost svojih razlag, zakaj spremembe sploh potrebujemo.

    Že zelo dolgo se o njih pogovarjamo in res ni bilo prave politične ali kake druge volje. Veljavni zakon o veterinarstvu ima številne pomanjkljivosti, ki so posledica sprememb v stroki, pričakovanj uporabnikov veterinarskih storitev in še česa.

    Kje pravzaprav začeti? Zakonodajo predlaga in sprejema zakonodajna oblast, pri kateri Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL) pravzaprav nikoli ni imela prav veliko besede. In »roko na srce«, tudi Veterinarska zbornica Slovenije ne. Ko takole pomotoma spremljam posamezne izjave, se zdi, da je edini problem slovenske veterine dežurna služba? Pravzaprav le plačilo dežurnih veterinarjev?

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    Veterinarji naklonjeni odpravi kletk

    Zelo dobro se zaposleni na kliniki za male živali spominjamo začetkov našega 24-urnega urnika. Vizija in posledična odločitev veterinarske fakultete je bila, da želimo slediti evropskim standardom kakovosti veterinarskega izobraževanja. Začetki dežurstva za male živali so bili negotovi in zahtevni, saj nismo imeli niti dovolj zaposlenih, še manj sredstev, ki bi omogočila dostojno plačilo dela v nočnem času, ob koncih tedna in prazničnih dnevih.

    Pravilnik nas pravzaprav niti ni zadeval, obvezovalo pa nas je zagotavljanje priznanja diplome naših diplomantov v svetu. Če želimo ohraniti težko pridobljeno akreditacijo Evropske zveze institucij za veterinarsko izobraževanje (EAEV – European Association of Establishments for Veterinary Education), moramo študentom omogočiti delo tudi z urgentnimi primeri ob vseh urah dneva in v vseh okoliščinah. Zato smo, čeprav težko, vztrajali.

    Prof. dr. Nataša Tozon Mask, dr. vet med. FOTO: Osebni Arhiv Delo
    Prof. dr. Nataša Tozon Mask, dr. vet med. FOTO: Osebni Arhiv Delo
    Več let smo potrebovali, da smo si od financerja res pridobili nekaj »drobiža« – letnega dodatka za izvajanje dela študijskega programa šestega letnika. Študentje veterinarske medicine namreč v šestem letniku opravljajo klinično prakso – rotacije na različnih področjih, kar jim zagotavlja kar najboljšo pripravo na delo v praksi.

    Kot fakulteta smo torej najprej in predvsem učna ustanova, znotraj katere si želimo po vzoru večine primerljivih fakultet ustanoviti univerzitetni veterinarski klinični center, s primarno nalogo usposabljanja študentov, dodatno razviti specialistično izobraževanje, poleg centra za specializacijo na področju veterinarske stomatologije, razvijati nove diagnostične in terapevtske pristope v okviru raziskovalnega kliničnega dela ter omogočiti vrhunsko obravnavo najzahtevnejših pacientov, kakršno od nas pričakujejo lastniki naših pacientov.

    Ker smo seveda javni visokošolski zavod, način financiranja našega dela ni skrivnost. Žal pa nam javna sredstva ne omogočajo niti nakupa sodobne bolnišnične opreme niti pokrivanja stroškov opravljenega dela.

    Prav zato, tako kot povsod v svetu, storitve javnih izobraževalnih institucij niso in ne morejo biti brezplačne ali na plečih davkoplačevalcev. Iz javno dostopnih podatkov je mogoče preveriti, kolikšen delež sredstev je namenjen delovanju klinične dejavnosti kot neločljivega dela poslanstva veterinarske fakultete.

    Zelo dobro se zaposleni na kliniki za male živali spominjajo začetkov našega 24-urnega urnika. FOTO: Leon Vidic
    Zelo dobro se zaposleni na kliniki za male živali spominjajo začetkov našega 24-urnega urnika. FOTO: Leon Vidic

    Mislim, da ni težko izračunati, da smo za izpolnjevanje pogojev evalvacije fakultete prisiljeni svoje storitve ustrezno zaračunavati lastnikom bolnih živali. Povpraševanje lastnikov se nenehno povečuje, kar nas sili v kadrovsko krepitev, saj smo zavezani upoštevanju pravil zakona o delovnih razmerjih, ki natančno opredeljujejo tudi obvezen počitek zaposlenih.

    Kako je delo na kliniki za male živali Veterinarske fakultete UL organizirano in kako financirano? Na kliniki izvajamo 15 predmetov za študente od tretjega do šestega letnika študija. Pedagoški delavci, visokošolski učitelji in asistenti so za svoje pedagoško delo resda plačani iz javnih sredstev, prav tako mladi raziskovalci, vsi drugi pa so odvisni od sredstev, prisluženih s tržno dejavnostjo.

    Ta sredstva tudi omogočajo nakup nujne opreme, saj niti po naključju ni samoumevno, da nam država pri tem vsaj pomaga. Klinika ima devet pogodbenih sodelavcev, ki jim pri zagotavljanju dežurstva pomagajo hkrati vsaj štirje redno zaposleni, ki so v času dežurstva v pripravljenosti: kirurg, po novem tudi internist, anesteziolog in radiolog.

    Pripravljenost pravzaprav za večino pomeni, da bodo to preživeli na kliniki s polnimi rokami dela. Menda nihče ne misli, da bi morali ti zaposleni delati brezplačno? Čeprav smo veterinarji, zaposleni v visokem šolstvu, relativno slabo plačani, nas zavezuje moralna plat našega poklica, da živalim zagotavljamo nujno veterinarsko pomoč.

    Zaradi vse več pacientov smo bili, kot rečeno, prisiljeni povečati število veterinarjev in veterinarskih tehnikov v dežurni službi, kar posledično pomeni povečanje stroškov dela. Večkrat smo sprožili pobudo za sistemsko ureditev pokrivanja dežurne službe, in enkrat nam je celo uspel sestanek z zainteresiranimi v organizaciji Veterinarske zbornice Slovenije – žal brez epiloga, brez kakršnegakoli predloga zasebnih veterinarjev.

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    Zdravljenje hišnih ljubljencev ni mačji kašelj

    Po drugi strani pa so nas za sodelovanje prosili nekateri med njimi in za zdaj fakulteta prevzema stalno ali občasno dežurstvo za štiri zasebne klinike, s katerimi že nekaj let odlično sodelujemo in ki za delo v dežurni službi tudi finančno prispevajo v zanje očitno povsem razumnih mejah.

    Poudariti moramo tudi, da smo vsem, ki so z nami vzpostavili stik, ponudili tudi možnost dogovora glede pogodbene vrednosti, a se na naše pobude niso odzvali, najverjetneje tudi zato, da bi predlog pogodbe uporabili z namenom zgražanja nad višino, ki naj bi jo veterinarska organizacija prispevala za pokrivanje dežurstva. Res je, naš skromni izračun je bil predlog 300 evrov na mesec za zaposlenega veterinarja.

    Če takole na hitro izračunamo, je to morda »čez palec« plačilo za deset delovnih ur – manj kot eno neprespano noč? A zaposleni v veterinarskih organizacijah za svoje delo niso plačani? So plačani manj kot nekvalificirani delavci? So sploh plačani? Naj vsak presodi sam – tisti, ki dela, in tisti, ki odreja delo.

    Klinika za male živali Veterinarske fakultete UL bo seveda svoje poslanstvo izobraževanja, raziskovanja in zagotavljanja vseh ravni veterinarskih storitev opravljala še naprej, po vesti stroke in veterinarjev celotnega sveta. Najbrž nismo v Sloveniji tako zelo posebni, da smo si izmislili svojo ureditev.

    Še naprej se bomo trudili tudi izobraževati specialiste za potrebe stroke in napredek veterinarske medicine v Sloveniji. Še naprej želimo biti prepoznavna in spoštovana fakulteta ne le v regiji, ampak tudi širše v Evropi in svetu. Najbrž naše delo lahko presojamo tudi po izjemnem povpraševanju dodiplomskih in podiplomskih študentov, veterinarjev praktikov in tistih, ki si želijo opravljati klinično specializacijo prav na naši kliniki. Hkrati lahko domače kolege preštejemo na »prste ene roke«, ampak to je že naša pregovorna slovenska majhnost.

    In če veterinarsko medicino, ki jo želimo izvajati v veterinarskem kliničnem centru, poskusimo primerjati z Univerzitetnim kliničnim centrom, verjetno nihče ne pomisli, da je slednji konkurenčna ustanova zasebnim klinikam, še posebno ne, ko gre za urgentno službo, četudi plačano iz javnih sredstev. Morda se zdi nekaterim primerjava neutemeljena in veterinarska stroka morda ne dovolj pomembna. Naša skrb in vloga ne le za zdravje živali, ampak posredno tudi za zdravje ljudi pa bi morala preseči interes same stroke.

    Ne želim prepričati prepričanih in v demokratični dialog res ne morem verjeti, tudi zato, ker moje mnenje do danes prav nikogar ni zanimalo. Veterinarska fakulteta s svojim kliničnim delom ni in ne želi biti konkurenca zasebnim veterinarskim organizacijam.

    Želim samo zagotoviti vrhunsko obravnavo bolnim živalim in odgovornega dela naučiti tudi študente. Želimo si, da bi bila naša vizija prepoznana kot javni interes za zagotavljanje kakovosti in razvoja veterinarske stroke in izobraževanje ter da bi stroka s svojim povezanim in usklajenim delovanjem omogočila razvoj in rast vsem, ki pripomoremo k dobrobiti živali in celotne družbe.

    ***

    Prof. dr. Nataša Tozon Mask dr. vet. med. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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