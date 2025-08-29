  • Delo d.o.o.
    Gostujoče pero

    Zamolčana resnica o spravi in genocidu

    Nobena država, ki ji je v resnici kaj za civilizacijo, ne bi smela uživati privilegija, da se postavi nad mednarodno pravo.
    Obtožbo za antisemitizem praviloma naslavljajo politiki, ki poskušajo utišati vsako kritiko Izraela. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Obtožbo za antisemitizem praviloma naslavljajo politiki, ki poskušajo utišati vsako kritiko Izraela. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Rudi Rizman
    29. 8. 2025 | 05:00
    9:04
    Zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel je 4. avgusta pod naslovom Pismo slovenskemu vodstvu: tudi resnica je žrtev vojne v Gazi na mnenjski strani Dela objavil članek, v katerem je sam razkril svoje težave z resnico. Ko je v preteklosti še govoril po resnici, pisec vsega o »njegovi« resnici ne bi mogel zapisati, ne o resnici na Slovenskem, ne o resnici v Evropi, še manj pa o resnici o Evropi in Gazi.

    Naj začnem pri koncu Ruplovega članka, v katerem je zapisal uroborično laž, da je, ne da bi se mu zdelo vredno omeniti njegovo ime, prof. dr. France Bučar na spravni slovesnosti »molče stal ob strani« in da je na njej »resnica molčala«. Nasprotno, šele na tej slovesnosti je resnica zares prišla do javne in glasne besede, in sicer skozi nagovore ljubljanskega nadškofa in metropolita Alojzija Šuštarja, pisatelja Draga Jančarja in predsednika države Milana Kučana.

    Šuštar je v nasprotju z (današnjo) radikalizirano slovensko desnico prevzeli soodgovornost (»deljeno krivdo«) za krvavi znotrajslovenski spopad med drugo svetovno vojno. Dokler te resnice niso začeli zasipavati skrajneži tako z leve kot desne. Prvi zaradi odgovornosti za zločin(e) nad poraženci in drugi za zločin protinarodne (tudi antisemitsko podprte) kolaboracije s fašističnim in nacističnim okupatorjem, pri kateri sta z roko v roki sodelovali desnica in takratno vodstvo RKC.

    Rupel je razumljivo poleg laži o tem, da prvega predsednika Demosa dr. Jožeta Pučnika ni bilo na spravni slovesnosti v Rogu, zamolčal tudi drugega govorca Draga Jančarja, poleg njega pa tudi aktivno vlogo dr. Spomenke Hribar, da je prišlo do spravne slovesnosti v Rogu. Pisec je dal prednost očitku, da ni bilo na njej njegove osebe (!) in Lojzeta Peterleta. Hribarjeva je, kot je piscu znano, leta 1984 za Kocbekov zbornik napisala za tedanjo politiko nesprejemljiv esej o Krivdi in grehu, ki je zaradi partijske cenzure izšel šele leta 1987. Pri piščevem podcenjujočem obravnavanju prof. dr. Franca Bučarja moramo spomniti, da gre za prvega predsednika slovenskega parlamenta, starosto neformalnega strateškega vodstva Demosa in osamosvojitve, leta 1994 pa tudi, tako kot Rupel, kandidata za ljubljanskega župana, pri čemer je zadnji Bučarja premagal s podporo borčevske organizacije in naslednikov slovenske Zveze komunistov.

    Tine Hribar odgovarja Dimitriju Ruplu: Od Osvobodilne do Osamosvojitvene fronte

    France Bučar je o teh navzkrižjih izčrpno pisal že v osemdesetih letih v člankih in knjigah Resničnost in utvara (1986), Usodne odločitve (1988), Prehod čez Rdeče morje (1993) in drugje, poleg tega je neposredno sodeloval pri pripravi spravne slovesnosti v Rogu. Res je, da pri njenih pripravah nista sodelovala ne Dimitrij Rupel in ne Lojze Peterle, vendar oba tudi nista sodelovala v Bavčarjevem odboru za varstvo človekovih pravic, za katerega je Bučar, ki se je redno udeleževal njegovih sej, napisal najmanj polovico Izjav za javnost, kar je dokumentirano v knjigi Alija Žerdina France Bučar.

    Rupel razumljivo ne skriva svoje podpore slovenski (skrajni) desnici in RKC, ki se odrekata nadškofu in metropolitu Alojziju Šuštarju, ter se distancirata od spravne slovesnosti v Rogu. Se pravi z namenom, da se za odgovornost za bratsko krvoprelitje med vojno in po njej za razliko od Šuštarjeve »deljene krivde«, obremeni izključno partizansko stran. S tem desnica v sodelovanju z RKC ponavlja svojo neopravičljivo zmoto iz leta 1941, za katero bi dolgoletni francoski državnik Charles Maurice Talleyrand nemara ponovil besede: »C'est pire qu'n crime; c'est une faute.« (»To je hujše od zločina; gre za napako.«)

    V prvem delu članka Rupel naslavlja vojno v Gazi, ki ne le po mojih (raziskovalnih) spoznanjih, temveč tudi v širši svetovni in strokovni javnosti, vključno z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu, ki je izdalo zaporni nalog za izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, bivšega obrambnega ministra Joava Galanta in vodjo oboroženega krila palestinskega islamskega gibanja Hamas Mohameda Deifa, spominja na genocid nad Judi v nacistični Nemčiji. Pri tem pisec ponudi dve sprenevedajoči se splošni trditvi, da gre za »nesrečni položaj v Gazi« in da izraelske »vlade sicer ne moremo vedno (!) podpirati«. V resnici gre za precej več, in sicer za že najmanj eno leto vsemu svetu na očeh trajajoč genocid nad Palestinci v Gazi. Omeniti pa je treba tudi umore več kot tisoč Palestincev in mednarodno pravno nezakonito ropanje izraelskih naseljencev ob podpori izraelske vojske, palestinske zemlje na Zahodnem bregu.

    Nadalje, kritike na račun sedanje izraelske politike Rupla »spominjajo na antisemitizem, ki sta ga privzgajala fašizem in nacionalsocializem«, pri čemer pisec izpusti podatek, o katerem se lahko pouči iz enciklopedij, da je antisemitska krščanska retorika, ki datira v zgodnjem krščanstvu (!), mnogo starejša in je odgovorna za več stoletij trajajoče preganjanje, izgone in številne množične poboje Judov. Ti se v različnih ideoloških preoblekah nadaljujejo vse do danes.

    Obtožbo za antisemitizem praviloma naslavljajo politiki, ki poskušajo utišati vsako kritiko Izraela in se pri tem sklicujejo na z mednarodnim pravom skregano z ničimer omejeno pravico Izraela do samoobrambe. Nobena država, ki ji je v resnici kaj za civilizacijo, ne bi smela uživati privilegija, da se postavi nad mednarodno pravo. To pravico, kot so pisali v reviji The Economist, ki bi ji težko očitali »levičarstvo« ali podleganje »javnomnenjski propagandi«, kot piše Rupel, je najmanj odiozno zagovarjati na primeru do zdaj za njihova življenja usodno izstradanih ali pobitih več kot 18 tisoč palestinskih dečkov in deklic, če deset tisoče drugih žrtev ne omenjam posebej. Številne od njih so izraelski ostrostrelci ubili s kroglo v glavo, približno tisoč palestinskih otrok ni dočakalo niti prvega rojstnega leta.

    V Kijevu zadeta stavba delegacije EU, komisija odgovarja z novimi sankcijami

    Tako kot pisec sem pred časom tudi sam obiskal isti muzej žrtev holokavsta v Jeruzalemu, še pred tem dva, in sicer v Washingtonu in Auschwitzu. Tam sem se podobno čustveno odzval kot pisec ob »strašljivih prizorih, kjer sijejo tisočere zvezde pobitih dečkov in deklic«. Žal pa Rupel podobne empatične zgroženosti ni pokazal do pobitih palestinskih otrok, še več, kritike sedanje izraelske vladajoče politike prej pripiše »levičarstvu, antisemitizmu in javnomnenjski propagandi« ter ne Netanjahuju in njegovim ministrom v do zdaj najbolj fanatični verski in nacionalistični vladi v zgodovini izraelske države. Raziskave, ki so jih zadnjih 21 mesecev opravljali pri New York Timesu, so potrdile domneve, da je Netanjahu »podaljševal vojno v Gazi z namenom, da ostane na oblasti«, se izogne zaporu zaradi koruptivnosti in da se, dodajmo, v zgodovino zapiše kot eden od zaslužnih za Veliki Izrael.

    Ruplovo pismo slovenskemu vodstvu je seveda v popolnem nasprotju s tem, za kar se je Slovenija v času, ko se je osamosvajala, obvezala z vstopom v Evropsko unijo in še prej z vključitvijo mednarodnih dokumentov v njeno zakonodajo. Podobno kot Izrael leta 1948, na kar so ga v teh dneh spomnili v že omenjenem The Economistu, ko je judovska država v njeni Deklaraciji o neodvisnosti privzela univerzalne človekove pravice.

    Pisec nasprotno meni, da aktivnost slovenske države in njenega vodstva v zvezi s priznanjem Palestine in sankcijami »škodi tako našemu nacionalnemu kot evropskemu ugledu«. V resnici gre, kot že rečeno, za obveznost Slovenije do mednarodnega prava, tudi za moralni dolg, zaradi katerega države ni treba biti sram in pred katerim ne bi smela pobegniti nobena druga država. Za dolg in izpraševanje vesti, ki sta v Nemčiji po izgubljeni vojni dohiteli generacijo, ki je aktivno ali pasivno izpolnjevala Hitlerjevo zločinsko politično voljo. Nekaj podobnega čaka v prihodnosti tudi Izrael, kot pišejo v izraelskem Haaretzu, ko se bodo prihodnje generacije podobno kot nemška soočale in prizadevale doumeti množične smrti, beri genocid, uporabo lakote kot orožje v vojni, kolonialno polaščanje palestinske zemlje in materialno uničenje, kar vse njihova država še do današnjega dne dela palestinskemu ljudstvu.

    ***

     

    ddr. Rudi Rizman, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    IzraelPalestinagenocidDimitrij Rupelvojni zločini

