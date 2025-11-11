Zaseg sredstev ruske centralne banke bi nas drago stal

Najnovejši Trumpov poskus, da zaustavi morijo v Ukrajini ter njeno pot v popolno uničenje, je ob asistiranju EU »uspešno« spodletel. Vojna se nadaljuje in pri tem so si ključni politični akterji v Evropi in Kijevu oddahnili, sporočajo številni evropski mediji.

Sliši se cinično, a je blizu resnici. Že vse od začetka spopadov leta 2022 do zdaj EU stavi izključno na finančno-vojaško pomoč Ukrajini, na vzdrževanje njene sposobnosti bojevanja. Zavračajo pa kakršnokoli diplomatsko reševanje spora in/ali iskanja poti do miru v neposrednih pogovorih z Moskvo.

Slogan Ursule von der Leyen, predsednice evropske komisije, »as long as it takes« (dokler bo treba), za zagotavljanje vojaške pomoči Ukrajini, je na začetku konflikta še bilo mogoče pogojno razumeti kot nekakšno motivacijsko sporočilo Zelenskemu, da lahko računa na evropsko podporo.

Takrat je ta konflikt še bil videti kot vojna med veliko Rusijo ter njeno manjšo sosedo Ukrajino, pomoč tej pa moralno vprašanje. Šele pozneje se je razkrilo, da gre v bistvu za spopad dveh velikih sil, ZDA in Nata na eni ter Rusije na drugi strani. V tem konfliktu velikih strateških interesov je Ukrajina sicer največja, a le posredna žrtev.

Že najmanj dve leti je jasno, da kljub vsestranski zahodni pomoči, Ukrajina to vojno izgublja. Z vsakim dodatnim dnem je Ukrajine vse manj, žrtev na obeh straneh frontne črte vse več, opustošenje države vse hujše. Nevarnost, da spopad eskalira čez ukrajinske meje, postaja realna.

Številni znani intelektualci ter geostrateški analitiki, med njimi profesor z Univerze Columbia Jeffrey Sachs, geostrateški analitik ter profesor na univerzi v Chicagu John Mearsheimer, norveški profesor Glenn Diesen, avtor knjige The Ukraine War & the Eurasian World Order, prav tako zelo ugledni nemški upokojeni general Nata Harald Kujat, so si edini.

Vsi, ki v resnici želijo dobro Ukrajini in ne nazadnje tudi Evropi bi se morali zavzemati za takojšnjo prekinitev dobav orožja ter za diplomatski pritisk na obe strani, da čim prej sedeta za pogajalsko mizo. Po njihovem mnenju bi bila vsaka diplomatska rešitev, tudi ta, ki jo je pripravil Donald Trump za spodletelo srečanje s Putinom, za Ukrajino boljša od nadaljevanja vojne in končnega izida na bojišču.

Pri tem sklicevanje na pravični mir in mednarodno pravo žal ne šteje veliko in ne bo pripeljalo do trajnega miru. Pravični mir je akademsko-diplomatski konstrukt, ki v realnem svetu nasprotujočih si velikih sil v resnici ne obstaja.

Mir narekujejo zmagovalci, razmerje moči – za poražence ta žal nikoli ni pravičen. Slovenski narod je na lastni koži v obeh svetovnih vojnah boleče občutil, kako se kuje 'pravični mir'. Kolikšna je moč mednarodnega prava, pa je Slovenija prav tako malce trpko spoznala na primeru arbitraže o meji v Piranskem zalivu.

General Harald Kujat izpostavlja, da se okno, ko bi Ukrajina še lahko izpogajala morda ne dobre, a vsaj najmanj slabo rešitev, s propadlim srečanjem Putin-Trump vse bolj zapira. Razmere na bojišču mu pritrjujejo.

Trump ima prav, ko trdi, da je bilo to vojno mogoče preprečiti. A ZDA in njenim evropskim zaveznicam takrat to ni bilo v interesu; raje so potisnili Ukrajino v posredniško vojno z Rusijo.

Ukrajina plačuje strahotno ceno, a ta bo tudi za Evropo visoka. Že dolgo je jasno, da je glavni vzrok za vojno v Ukrajini širjenje Nata proti vzhodu, in dokler se zahod in Ukrajina tem ambicijam ne bosta odpovedala, tam miru ne bo.

Zavedam se, da je nekaj navedenih ugotovitev povsem neskladnih z uradno evropsko retoriko. EU se je pri vprašanju Ukrajine ujela v past, ki so ji jo nastavile ZDA na začetku tega konflikta. Slepo je sledila diktatu z one strani Atlantika, da je treba Rusijo z vsemi razpoložljivimi sredstvi vojaško poraziti, ponižati ter gospodarsko izčrpati.

Sledijo sankcije na sankcije. A očitno je, da so te koristile ZDA, Rusiji so naredile nekaj škode, najbolj pa so prizadele prav Evropo, ki drsi v vse večjo gospodarsko in politično krizo. Kljub temu je bil pred kratkim sprejet že 19. sveženj sankcij proti državi, ki je vojaško in tudi gospodarsko močnejša kot kdajkoli.

Trump je takoj po prevzemu oblasti v ZDA spretno obrnil ploščo, vojna v Ukrajini ni več ameriška vojna, v nekaj mesecih se je popolnoma umaknil iz sistema zagotavljanja gospodarske in vojaške pomoči Ukrajini. Vsa bremena vojne, ki so jo vendarle zakuhali Američani, je spretno preložil na Evropo.

A EU je ostala ujetnica svojih ideoloških zablod, neenotnosti in predvsem rusofobije. Razkrilo se je boleče spoznanje, da Evropa sama, brez ameriške podpore, ni sposobna braniti niti sebe pred samo sabo. Še manj pa zagotavljati nujno vojaško pomoč Ukrajini v vojni ali pozneje financirati njeno obnovo.

Največje donatorice, države iz tako imenovane koalicije voljnih, so večinoma v hudih finančnih težavah. V tej situaciji bi pričakovali, da se bo EU v povezavi s Kijevom razveselila vsake Trumpove pobude ali aktivnosti za končanje vojne. Tudi slabo pripravljene in improvizirane. Vendar ne, Evropejci bi naredili vse, da Trumpu ne bi uspelo, čeprav sami v štirih letih niso ponudili niti ene same uporabne rešitve. Sankcije, ki jih Bruselj še vedno sprejema, niso del rešitve. So le izraz nemoči in nesposobnosti spopadanja EU z lastnimi zmotami.

Vladajoče elite v Bruslju in Kijevu so preveč vpete v vojno, da bi lahko razmišljale o miru. Vojna je stanje duha, na katerega so se že navadile. Vsi mehanizmi delovanja, pogojevanj in izsiljevanj v EU, tudi v smeri ogromnih vlaganj v vojno industrijo, temeljijo na vojni, ne na miru. Vsi ključni deležniki v tem vojnem hujskaštvu v Bruslju in Kijevu se zavedajo, da so na isti ladji in da z njo obstanejo ali potonejo. Nihče noče priznati, da se ta ladja imenuje Titanik.

Financiranje ukrajinske vojne je za EU, brez ZDA, postalo nerešljiv problem. Denarja za te namene v bruseljski in blagajnah ključnih dosedanjih donatorjev preprosto ni več. Se pa ve, da je v Belgiji, pa tudi drugod po svetu, od začetka ruske agresije zadržanih oziroma zamrznjenih nekaj sto milijard evrov sredstev ruske centralne banke.

Še iz prejšnjega stoletja veljajo sredstva centralnih bank, naložena v tujini, za »sveta«; zanje velja »diplomatska« imuniteta in so zaščitena kot, denimo, ambasade tujih držav. Celo med drugo svetovno vojno se takih sredstev nihče ni upal dotakniti.

A EU, ki sicer deklarativno prisega na mednarodni pravni red, vladavino prava, spoštovanje mednarodnih institucij, je v tem primeru, podobno kot ob pasivnem opazovanju genocida v Gazi ter izraelskih zločinov, pripravljena zamižati na obe očesi. Tega premoženja so si nekaj že prilastili, a ocenjuje se, da ga je v Belgiji še približno 140 milijard evrov.

Evropski svet bi sklep o uporabi teh sredstev za nadaljnje financiranje vojne v Ukrajini na svoji seji 20. oktobra zelo verjetno že sprejel, če se ne bi predlaganemu načinu odločno uprl belgijski premier Bart De Wever. Predlog temelji na zamisli kanclerja Friedricha Merza, po kateri bi de facto zaseg (konfiskacijo) ruskega premoženja zavili v celofan posojila, ki bo vrnjeno iz ruskih reparacij Ukrajini po koncu vojne.

Jasno je, da teh reparacij Rusije nikoli ne bo in celo če bi bile, bi jih morali uporabiti za povojno obnovo Ukrajine, ne pa ex ante že med vojno za nakup orožja, ki bo uporabljeno proti Rusiji.

De Wever je vztrajal, da morajo za tako operacijo podpirati in zanjo prevzeti odgovornost tudi druge članice EU. Izpostavil je, da bi taka finančna transakcija, glede na to, da so ta sredstva pod belgijsko jurisdikcijo, Belgijo lahko finančno potopila, če bi stvari šle narobe in če bo Rusija, kot je že zagrozila, uvedla povračilne ukrepe.

Pred tveganji, ki bi jih tak pristop lahko povzročil, je svarila tudi Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke. Izpostavila je, da bi to lahko ogrozilo stabilnost evropskega finančnega sistema in omajalo zaupanje vanj.

In kaj to pomeni za Slovenijo? Če bo EU vztrajala, da se do finančnih sredstev za nadaljnje financiranje ukrajinske vojne v prihodnjih dveh, treh letih pride na tak, moralno in pravno zelo problematičen način, bo vsaka država članica morala dati zagotovila, da prevzema odgovornost za pokritje svojega deleža.

Za tako rešitev najbolj navijata prav predsednica evropske komisije Ursule von der Leyen in njena visoka predstavnica za zunanje zadeve Kaja Kallas. Slovenija bi po grobih ocenah morala zagotoviti pokritje za približno 500–700 milijonov evrov. A ta znesek bi se lahko, kot je opozoril De Wever, tudi več kot podvojil, za Evropo na 300–350 milijard evrov, torej za Slovenijo na približno milijardo do milijardo evrov in pol.

Kajti, pričakovati je, da bo Rusija zahtevala tudi povračilo škode, ki bi ji bila s tem povzročena. De Wever in Lagardova sta opozorila, da nevarnost ni zgolj hipotetična, ampak precej realna, saj je tudi zadnji Trupov načrt za končanje vojne v Ukrajini predvideval takojšno vrnitev vsega zamrznjenega premoženja.

Sodni postopki na to temo, ki so jih sprožili nekateri ruski oligarhi, že potekajo. Sodišča, če že ne v EU pa v Rusiji naklonjenih državah, utegnejo razsojati v prid Rusiji in zahtevati zaplembo premoženja držav, ki bi pri tej »kraji«, kot to neposredno imenuje Moskva, sodelovale.

Posebnega navdušenja med članicami EU nad prevzemanjem tovrstnih obveznosti ni. Najmanj dve, to sta Madžarska in Slovaška, sta že eksplicitno zavrnili sodelovanje v takšni shemi. Tudi sicer bi bili s tem vsi mostovi z Rusijo, ki je in bo ostala naša soseda, za nekaj generacij povsem porušeni.

Zanimivo je, da v Sloveniji okrog teh vprašanj, torej nadaljnjega oboroževanja Ukrajine in/ali prizadevanj za mir, še manj nadaljnjega financiranja ukrajinske vojne, ni nikakršne razprave. Tudi slovenska podjetja imajo v Rusiji in drugih državah, ki bi jih ruske tožbe lahko dosegle, kar nekaj premoženja, ki bi lahko bilo pod udarom, a naše politike in medijev to ne zanima.

Glede na pogosto nepremišljeno hitropoteznost in soliranje predsednika vlade obstaja realna nevarnost, da bi se kak sklep v podporo temu finančnemu inženiringu Bruslja sprejel povsem za hrbtom javnosti. Ne nazadnje smo zgolj naključno izvedeli, da je vlada namenila v podporo koaliciji voljnih 43 milijonov evrov za nakup orožja Ukrajini. Kar ni malo. Gotovo bi jih bilo mogoče v Sloveniji bistveno bolj koristno uporabiti.

Od vlade Republike Slovenije moramo zahtevati, da se o teh vprašanjih izjasni in da jasno zavezo, da v tej finančni mahinaciji Slovenija ne bo sodelovala.

Še bolj razumno stališče Slovenije do ukrajinske krize pa bi bilo, da bi odslej sodelovali le v vseh humanitarnih akcijah v pomoč Ukrajini, nasprotovali vsakemu vojnemu hujskaštvu, zaostrovanju konflikta, nadaljnjim nakupom orožja za te namene in z vsemi sredstvi podpirali prizadevanja za sklenitev trajnega miru.

