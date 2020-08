Stella Kiriakides je evropska komisarka za zdravje in varnost hrane.

Ohraniti moramo solidarnost in potrpežljivost, s katerima smo obvladali prvi izbruh.

Državljani in državljanke po vsej Evropi se srečujejo z največjim izzivom sodobnega časa. Bolezen covid-19 se je v le nekaj mesecih eksponentno razširila ter povzročila izredne razmere v javnem zdravju in gospodarsko krizo, ki so povsem spremenile naš vsakdan.Zadnji meseci so bili zelo jasen opomnik, da je zdravje dragoceno. Da bi ga zaščitili, so bili sprejeti javnozdravstveni ukrepi brez primere za zmanjšanje števila novih okužb. Ti ukrepi so skupaj z ogromnim odrekanjem državljank in državljanov omogočili postopno odpravo številnih omejitev, uvedenih v zadnjih mesecih. Po mesecih omejevalnih ukrepov so prinesli žarek upanja za ljudi in gospodarstvo.Vendar smo zdaj v veliko pogledih na pragu najpomembnejše faze. Okoli nas so spet odprti bari, restavracije in kinematografi in mnogi so na poletnih počitnicah. Naši sodržavljani in sodržavljanke se upravičeno veselijo, da bodo končno lahko proslavili odpovedane dogodke: podelitve diplom, prve korake mladih v poklicno življenje, poroke ali počitnice. Toda pri tem moramo biti vsi bolj previdni in pozorni kot kdaj prej.Čeprav se stanje v EU počasi izboljšuje ter se število novih okužb in smrtnih žrtev zmanjšuje, bolnišnice pa se po mesecih kaosa in težkih razmer spet praznijo, je virus še vedno močno prisoten, in če ne bomo previdni, lahko ponovno izbruhne v velikem obsegu. Že zdaj opažamo prve znake, saj več držav članic EU poroča o ponovnem povečanju števila okužb ali obsežnih lokaliziranih izbruhih.Zdaj ni čas za popuščanje, temveč za okrepitev pripravljenosti in zmogljivosti za zaščito državljank in državljanov v primeru novih izbruhov. In čas je bistvenega pomena.Zato vse države članice pozivam, naj okrepijo testiranje, sledenje stikov in nadzor javnega zdravja. Morebitne nove izbruhe je treba čim prej odkriti in jih takoj zajeziti na lokalni ravni. Ne smemo dovoliti, da bi dogodek z visokim tveganjem za širjenje virusa ali izbruh v tovarni kjer koli v Evropi povzročil ponovno obsežno širjenje bolezni. Ukrepi za zajezitev covida-19 rešujejo življenja in zdravljenje okuženih s to boleznijo ostaja ena od prednostnih nalog, vendar to ne sme ogroziti pacientk in pacientov z drugimi boleznimi. Zato pozivam k čezmejni solidarnosti, kadar so nacionalne zmogljivosti zdravstvenega varstva preobremenjene. Zdaj je to bolj potrebno kot kdaj prej. Za vsako ceno moramo preprečiti, da bi posledice pandemije covida-19 še poslabšale razmere za paciente in pacientke z drugimi boleznimi.Zdravstveno osebje ne bi smelo biti nikoli več prisiljeno izbirati, komu zagotoviti opremo, ki lahko reši življenje. Zato vse države članice pozivam, naj pripravijo jasen pregled nad svojimi potrebami po zdravstveni opremi, nacionalnimi proizvodnimi zmogljivostmi in zalogami osnovne opreme. Na ravni EU so jim na voljo orodja za javno naročanje takih izdelkov, ki bi jih zdaj morale uporabiti.V času, ko uživamo v daljših, sončnih dneh, ne smemo pozabiti, da je to poletje drugačno od prejšnjih. Letos potovanje, spoznavanje novih ljudi in druženje lahko pomenijo tveganje. Že najmanjše tveganje pa lahko povzroči hude posledice. Zato vlade in javne organe po vsej EU pozivam, naj bodo v komunikaciji z državljani in državljankami odločni, jasni in neposredni. Dokler ni cepiva ali učinkovitega zdravila, bistveni del boja proti virusu temelji na prispevku državljank in državljanov. Čeprav si na vso moč prizadevamo, da bi pospešili razvoj cepiv proti covidu-19, podprli dostop do zdravil proti covidu-19 in zdravil za enote za intenzivno nego ter spodbudili klinična preizkušanja zdravil s spremenjenim namenom, je preprečevanje ponovnega porasta okužb s covidom-19 za zdaj odvisno zgolj od nas, javnosti, ter od našega zaupanja v znanstvena priporočila in njihovega doslednega upoštevanja.Vsak mora prispevati svoj delež, da bi preprečili ponovni porast okužb in zajezili lokalizirane izbruhe. Ohraniti moramo solidarnost in potrpežljivost, s katerima smo obvladali prvi izbruh.Evropska unija si bo tudi v prihodnje prizadevala, da bi se naš vsakdan postopoma vrnil v ustaljene tirnice. Vendar bomo to počeli korak za korakom, pri tem pa poskrbeli, da bosta znanost in varovanje javnega zdravja vedno na prvem mestu.***Stella Kiriakides je evropska komisarka za zdravje in varnost hrane.Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.