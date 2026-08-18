Zdravljenje raka ali reševanje turistov z zvitim gležnjem?

Približno pet let sem precej dejaven na področju zdravstvene politike, ki jo razumem predvsem v njenem izvornem pomenu. Ne, ne grem se politikantstva in diplomacije, pa tudi politično nisem opredeljen. Verjamem v stroko in v zdravljenje tistega, kar znamo zdraviti. Želim pa si jasne zaveze politike, tako desne kot leve, da bomo skupaj postavili zdravstveni sistem, ki bo deloval v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev. V enem od svojih zapisov sem Združenje organizacij pacientov celo pozval, naj pred volitvami pripravi pisno zavezo poslancev, da bodo tudi sami uporabljali zgolj javni zdravstveni sistem. Žal nam te zamisli ni uspelo skupaj uresničiti. Bi bilo pa zelo zanimivo videti, kako bi se stvari odvijale, če bi takšna zaveza obstajala. Če bi se vsi poslanci zavezali, da bodo prav ...