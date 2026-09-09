Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Deset, dvajset ali trideset let lahko s svojim telesom ravnamo, kot da je neuničljivo. Premalo spimo, premalo se gibamo, preveč sedimo, kadimo, pijemo, jemo preveč in pogosto slabo. Ignoriramo preventivne preglede, krvni tlak, holesterol, kilograme in opozorila, ki nam jih telo pošilja. Potem se nekega dne prižge rdeča lučka in odidemo k zdravniku. Pogosto s pričakovanjem, kot da smo avtomobil pripeljali na servis. Nekaj ropota, ena lučka sveti, motor ne dela več tako kot nekoč. Zamenjajte akumulator, dolijte olje, popravite, kar je treba, in nas čim prej pošljite nazaj na cesto. Toda zdravnik ni avtomehanik. In človeško telo nima kataloga rezervnih delov. Medicina danes ...