Zdravstvo po načrtih iz leta 1985

V Sloveniji smo se navadili čakalnih vrst, kot da so naravna nesreča. Magnetna resonanca čez leto dni, specialist čez dve leti, operacija kolka, ko bo pacient že skoraj prenehal hoditi. Razlaga, ki jo največkrat slišimo, je, da primanjkuje zdravnikov, denarja ali opreme. Toda v resnici imamo vsega tega več kot kdaj prej. Težava ni v pomanjkanju virov, ampak v sistemu, ki jih razporeja po logiki, izumrli na skoraj vseh drugih področjih, logiki centralnega planiranja.

Naš zdravstveni sistem je v svojem bistvu še vedno socialističen. En sam plačnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pobira prispevke in diktira, koliko stanejo storitve, kdo jih lahko opravlja in v kakšnem obsegu. Zdravstvene ustanove, večinoma v državni lasti, ne tekmujejo za pacienta, ampak za odobreni plan storitev. Koncesije za zasebnike so omejene in podeljene kot milost, ne kot pravica. Če želite opravljati delo, za katero ste usposobljeni in pripravljeni, boste potrebovali dovoljenje sistema, ki se bo prej vprašal, kako to vpliva na njegov monopol, kot koliko pacientov boste ozdravili.

Tomaž Erjavec FOTO: Delo

Rezultat je predvidljiv in bi ga prepoznal vsak ekonomist, ki je študiral nekdanjo Jugoslavijo ali Sovjetsko zvezo. Ko cene in obseg storitev določa politika, ne trg, nastanejo pomanjkanja. Ko se sredstva razporejajo po planu, ne po povpraševanju, to vodi v neracionalno uporabo, nekje aparati stojijo neuporabljeni, drugje pacienti čakajo mesece. Ko plačilo ni vezano na kakovost in učinkovitost, motivacija za več in bolje izgine.

Nizozemska, Švica ali Nemčija dokazujejo, da je mogoče drugače. Tam imajo več zavarovalnic, pacient pa je kupec, ki izbira izvajalca. Denar sledi izbiri, če bolnišnica ne dela dobro, izgubi paciente in prihodke. Sistem še vedno ostane solidaren, a je hkrati discipliniran s tržno logiko, ki preprečuje, da bi ljudje čakali na storitev, medtem ko zdravnik sedi brez dela, ker mu plan ni odobril še enega pacienta.

Slovensko zdravstvo deluje kot tovarna iz leta 1985. Načrt proizvodnje se sprejme v začetku leta, potem pa se vsi trudijo, da ga izpolnijo, ne glede na to, ali je kdo v vrsti čez cesto. Vsi plačujemo prispevke kot v kapitalizmu, storitve pa dobivamo po pravilih socializma. Zato imamo sodobno opremo, a rezultate, ki so bliže vzhodni Evropi pred tridesetimi leti kot današnji Skandinaviji.

Čakalne vrste niso naravna danost. So posledica sistema, ki je ostal ujet v preteklosti. Če hočemo, da zdravstvo deluje, moramo ohraniti solidarnost, a odpraviti monopol in politizacijo. Pacient mora postati kupec, zdravnik pa izvajalec, ki je nagrajen za kakovost in učinkovitost. Dokler tega ne naredimo, bomo še naprej čakali in poslušali izgovore, ki so iz istega časa kot načrt, po katerem nas zdravijo.

In ker tega nihče na vrhu ne pove, naj bo zapisano tukaj: ministrica za zdravje, zakaj ne priznate, da čakalne dobe niso posledica pomanjkanja zdravnikov, ampak posledica planskega sistema, kjer pacient ni kupec, ampak številka v tabeli? Direktor ZZZS, zakaj branite monopol, ki pomeni, da ljudje čakajo mesece, čeprav je denar zbran in zdravniki pripravljeni delati? Predsednik vlade, zakaj še vedno vodimo zdravstvo po pravilih iz 80. let, če na drugih področjih prisegate na konkurenčnost in inovacije? Dokler boste molčali, bodo ljudje čakali in umirali v čakalnih vrstah, ki jih ni ustvarila narava, ampak politika.

***

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.