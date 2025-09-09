Združeni narodi morajo poiskati način za sodelovanje Tajvana

Zlonamerno izkrivljanje resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 2758 je postalo resna grožnja statusu quo v Tajvanski ožini ter miru in stabilnosti v indopacifiški regiji. Združeni narodi morajo ukrepati in se vzdržati sodelovanja s Kitajsko pri zatiranju Tajvana.

Ustanovna listina OZN jasno navaja, da so namen in načela OZN ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Potrjuje, da je treba mednarodne spore reševati z miroljubnimi sredstvi in da morajo Združeni narodi sprejeti učinkovite kolektivne ukrepe v odgovor na grožnje miru. Države članice OZN se morajo vzdržati groženj z uporabo sile ali njene dejanske uporabe, da bi ohranile duha ustanovne listine OZN in zaščitile na pravilih temelječ mednarodni red.

Obžalovanja vredno je, da se resolucija št. 2758 (XXVI), sprejeta leta 1971, še naprej napačno predstavlja kot enakovredna tako imenovanemu načelu ene Kitajske, ki ga enostransko zagovarja Ljudska republika Kitajska (LRK). Resolucija se dosledno navaja kot podlaga za neupravičeno izključitev Tajvana iz OZN in drugih mednarodnih forumov.

Lin Chia-Lung, minister za zunanje zadeve Republike Kitajske (Tajvan) FOTO: Ann Wang/Reuters

Resolucija obravnava le vprašanje zastopstva Kitajske v OZN. V njej ni zapisano, da je Tajvan del LRK, niti ne pripisuje LRK kakršnekoli pravice do zastopstva Tajvana . Ta v njej sploh ni omenjen, zato ne predstavlja institucionalnega stališča OZN do njegovega političnega statusa. Poleg tega resolucija ne izraža mednarodnega soglasja o kitajskem »načelu ene Kitajske«. Le demokratično izvoljena vlada Tajvana lahko zastopa svojih 23 milijonov prebivalcev v sistemu OZN in na mednarodnem prizorišču.

LRK še naprej napačno predstavlja resolucijo in pritiska na druge države članice OZN, da sprejmejo njeno lažno interpretacijo. Ta dejanja ne le kršijo pravico suverenih držav, da določajo svoje odnose s Tajvanom, ampak tudi poskušajo spremeniti status quo v odnosih med LRK in Tajvanom ter ustvariti pravno podlago za kitajsko vojaško invazijo na Tajvan. LRK s svojim ravnanjem resno ogroža mir, stabilnost in blaginjo v indopacifiški regiji, zato mednarodna skupnost ne sme sedeti križem rok.

Resolucija ne izključuje sodelovanja Tajvana v sistemu OZN. Združeni narodi morajo poiskati primerne načine za njegovo vključitev, da bi ta lahko bolje pripomogel k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN.

Tema letošnje generalne skupščine OZN je Skupaj smo boljši: 80 let in več za mir, razvoj in človekove pravice. A vendar je 23 milijonov prebivalcev Tajvana še vedno izključenih iz OZN in njenih specializiranih agencij.

Letos se je začelo ključno petletno odštevanje do roka za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, kar se brez vključitve Tajvana ne bo uresničilo. Njegova izključitev je v nasprotju z duhom Agende 2030 in spodkopava globalna prizadevanja za doseganje vključujočega in trajnostnega razvoja.

OZN bi morala prenehati diskriminatorno prakso, da imetnikom tajvanskih potnih listov, vključno z novinarji, na podlagi napačne razlage resolucije št. 2758 odreka dostop do svojih prostorov za obiske, sestanke in dejavnosti zbiranja novic. Sistem OZN je bil ustanovljen, da bi služil javnemu interesu in vsem ljudem. Dostop do OZN bi moral biti pravica za vse, ne le privilegij za nekatere.

Sedanja praksa prepovedi vstopa v prostore OZN imetnikom tajvanskih potnih listov je nesprejemljiva. Predstavlja očitno diskriminacijo Tajvancev in temelji zgolj na političnih razlogih. Izključevanje tajvanskih medijev in novinarjev s srečanj OZN prek zavračanja akreditacij pomeni neposredno kršitev svobode tiska kot temeljne človekove pravice. Tajvanski potni list je po vsem svetu sprejet kot veljaven dokument in dokazilo o identiteti. Vedenje OZN je skrb vzbujajoče in neupravičeno, zato sekretariat OZN pozivamo, da takoj neha izvajati politiko, ki diskriminira tajvansko ljudstvo.

