Zgodba o črpalkah, poštah, ugrabljeni državi ter izgubljenih politikih

Ne boj, mesarsko klanje v slovenski politiki je z volilno nedeljo zaključeno. Poleg agresivnega političnega marketinga, ki naj bi pripeljal do zmage »naših« in ne »vaših« (in viteza teme), je finale političnega boja zaznamovalo še pomanjkanje goriva in zapiranje bencinskih črpalk po vsej Sloveniji.

Naposlušali smo se političnih obljub o skrbi za ruralna okolja, o skladnem regionalnem razvoju, o skrbi za državljane … Ničesar pa nismo slišali o tem, kako bodo to izvedli. Pravzaprav bomo v novem sklicu parlamenta (in verjetno vladi) gledali iste obraze, ki so že imeli na državni ali občinski ravni možnost vplivati na vsa omenjena področja, a žal niso naredili popolnoma nič. Te volitve vsekakor niso prinesle nikakršne zmage samim volivcem. Nasprotno. Ob pazljivem poslušanju vseh političnih programov zmagovalnih »naših« in »vaših« je bila slišati zgolj večja podpora kapitalu in manj države.

Imamo menedžerje, ki sicer veliko komentirajo vladno politiko (mogoče celo dobivajo področne nagrade), a jim socialna funkcija lastnine ni ravno domača. Tudi nagrade GZS ne temeljijo na merilu, kako nagrajeni menedžerji v lastnih podjetnih izvršujejo socialno funkcijo lastnine. Poslušamo o zapiranju poštnih poslovalnic v manjših, ruralnih krajih. Poslušamo o skrajševanju odpiralnega časa poštnih poslovalnic. Poslušamo opravičila o nekih izjemnih okoliščinah v primeru pomanjkanja goriva. Poslušamo namere o zapiranju bencinskih črpalk. Poslušamo politike na lokalni in državni ravni o spodbujanju ruralnega dela države ob hkratnem podpiranju kapitalske logike. Poslušamo politike in menedžerje, ki se sklicujejo na nam primerljive pravne sisteme. Poslušamo mantro menedžerjev in lastnikov, da se pri nas nič ne izplača, ker smo premajhni.

Spoštovani volivci »naših« in »vaših«, vse navedeno kaže, da so naši politiki in menedžerji svetlobna leta daleč od nam primerljivih zahodnih držav. Imamo zgolj politike, ki podpirajo zgolj in izključno kapital (na celotnem političnem spektru od leve do desne). Imamo politike, ki se jim zdijo problemi slehernika povsem nepomembni in zgolj opij za ljudske množice ob volitvah. Imamo politike, ki pravijo, da se država preveč vmešava v gospodarstvo in da mora biti gospodarstvo avtonomno. Treba je deregulirati gospodarstvo. Treba je še bolj izpeljati primarno koncentracijo kapitala. Časovno smo v 21. stoletju, politično smo v 19. stoletju.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Nam primerljive države imajo vrsto mehanizmov, ki dejansko služijo državljanu in ne kapitalu. Imajo pravico državljana do odprtja brezplačnega bančnega računa (ali pa z minimalnimi stroški), ki državljanu omogoča normalno finančno poslovanje. Imajo ureditev pošt, ki zagotavlja državljanom v ruralnih okoljih neposreden dostop do poštnih in bančnih storitev. Imajo pravno ureditev, s katero lahko preprečijo zaprtje še zadnje črpalke v določenem okolju. Imajo obveznost centralnih bank, da zagotavlja dostopnost do primernih bančnih storitev vsem državljanom. Imajo logiko in obveznost upravljavca državnih cest in avtocest, s katerim določijo koncesije za gradnjo in upravljanje bencinskih črpalk, ki so blizu ruralnim okoljem in s katerim je naloženo nepretrgano delovanje omenjenih črpalk ter nepretrgano zagotavljanje goriva (nikogar ne zanimajo logistične ali druge težave podjetja – to je stvar lastnikov in menedžmenta). Imamo države, v katerih so bančni avtobusi, ki v ruralnih predelih zagotavljajo običajne bančne storitve, del vsakdanjika. Obkrožajo nas države, ki razumejo socialno funkcijo lastnine in jo tudi zagotavljajo za potrebe vsakdanjega življenja. Obkrožajo nas države, ki vedo, kaj pomeni razvoj ruralnih okolij ter preprečevanje splošne nevarnosti (s pomanjkanjem goriva ali osnovnih storitev in dobrin). Obkrožajo nas države, ki vedo, kaj so državne naloge in s tem, subsidiarno lokalne naloge. Obkrožajo nas države, ki znajo napisati zakonodajo v prid običajnemu državljanu.

Da, spoštovani sodržavljani, imamo ugrabljeno državo – skupaj od »naših« in »vaših« politikov in strank. Imamo državo, ki je že 25 let slabo delujoča. Imamo državo vseh »naših« in »vaših« politikov, ki so se že davno izgubili v nekem zakotnem prostoru naše majhne državice in niso sposobni pogledati niti čez nizek hribček. Imamo državico, v kateri ne lastnikom ne menedžmentu, še manj pa državi ni jasna socialna funkcija lastnine.

Mogoče je čas, da ta država začne delovati v dobro državljanom ter njihovi varnosti. Mogoče je čas, da ta država z regulativo poskrbi za normalno življenje tudi v ruralnih predelih. Mogoče je čas, da državljani vsem tem »našim« in »njihovim« politikom ter članom uprav in nadzornih svetov v vsakdanjem življenju pokažemo kulturni prezir do njihovega dela, vedenja in gledanja zgolj lastnih koristi. In mogoče je čas, da EU povemo, da njihova pravila v Republiki Sloveniji žal ne delujejo, in ponovno ustanovimo državna podjetja za zagotavljanje minimalnih storitev in dobrin ter s tem državljanom omogočimo izkazati protest do kapitalske požrešnosti.

Mogoče bomo s tem državljani le dočakali tudi koalicijsko pogodbo, ki bo kaj realno pripomogla sleherniku – tudi tistemu starostniku v najbolj zakotnem ruralnem okolju. In mogoče bomo s tem državljani končno doživeli primerno oskrbo z nujnimi storitvami in dobrinami.

***

Dr. Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu.

Prispevek je mnenje avtorja in