Zgodovinske, usodne izraelske volitve

Volitve v Izraelu, ki bodo prihodnji teden, veljajo za najbolj usodne v zgodovini države. V Izraelu je štiri leta na oblasti najbolj konservativna vlada. Volitve prihajajo v času, ko Izrael zaradi agresivne politike na Zahodnem bregu in v Gazi izgublja svoj mednarodni položaj. Prvi ameriški zaveznik na Bližnjem vzhodu je ujet v vojne v svoji neposredni soseščini, v Evropi in ZDA se krepi antisemitizem. Erozija izraelskega mednarodnega položaja odseva tudi v odzivu udeležencev letošnjega zasedanja generalne skupščine OZN, ko je pred govorom predsednika vlade Netanjahuja, dvorano zapustila množica prisotnih. K temu velja dodati, da sta bila predsednik vlade Benjamin Netanjahu in nekdanji minister za obrambo Joav Galant na Mednarodnem kazenskem sodišču obtožena za vojne zločine in zločine ...