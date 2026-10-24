Zgodovinske, usodne izraelske volitve

Gostujoče pero: Dolinšek poudarja, da bodo izraelske volitve odločale o prihodnji smeri države, vplivu skrajne desnice in odnosu do Palestincev.
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Do začetka septembra je osemintrideset strank vložilo svoje kandidatne liste, od tega tri liste izraelskih Palestincev. FOTO: John Wessels/AFP
Volitve v Izraelu, ki bodo prihodnji teden, veljajo za najbolj usodne v zgodovini države. V Izraelu je štiri leta na oblasti najbolj konservativna vlada. Volitve prihajajo v času, ko Izrael zaradi agresivne politike na Zahodnem bregu in v Gazi izgublja svoj mednarodni položaj.
Prvi ameriški zaveznik na Bližnjem vzhodu je ujet v vojne v svoji neposredni soseščini, v Evropi in ZDA se krepi antisemitizem. Erozija izraelskega mednarodnega položaja odseva tudi v odzivu udeležencev letošnjega zasedanja generalne skupščine OZN, ko je pred govorom predsednika vlade Netanjahuja, dvorano zapustila množica prisotnih.
K temu velja dodati, da sta bila predsednik vlade Benjamin Netanjahu in nekdanji minister za obrambo Joav Galant na Mednarodnem kazenskem sodišču obtožena za vojne zločine in zločine ...