Živeti s Trumpom – evropska dilema

Živeti z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo nepredvidljivo zunanjo politiko je za Evropsko unijo (EU) vse težje. Čeprav EU še vedno vztraja pri čezatlantskem partnerstvu, je jasno, da so temelji zavezništva manj trdni kot nekoč.

Trumpovo načelo »Amerika na prvem mestu« spodkopava kontinuiteto ameriške zunanje politike, ki je po drugi svetovni vojni Evropejcem zagotavljala varnost, stabilnost in predvidljivost. Za Evropo, ki ostaja varnostno odvisna od Washingtona, to pomeni veliko spremembo strateškega okolja.

Varnost: razpoke v čezatlantskem zavezništvu

Dr. Božo Cerar.

Nedavni vpad ruskih brezpilotnih letalnikov na poljsko ozemlje je bil hkrati napad na EU in Nato. Dogodek, del dolgoročnega ruskega provociranja in testiranja evropskih držav, je pokazal vrzeli v Natovi zračni obrambi, a tudi pripravljenost evropskih članic, da pokažejo solidarnost. ZDA pa so ostale pasivne – Trump je incident sprva minimiziral, šele pozneje ga je obsodil.

Takšen odziv je zmanjšal zaupanje v ameriška varnostna jamstva in oslabil odvračalno funkcijo Nata. Sledile so ruske kršitve zračnega prostora Estonije, Romunije in Latvije.

Evropa je za nastali položaj delno kriva sama. Dolga desetletja je varčevala pri obrambi in se zanašala na ameriške sile, jedrski dežnik ter davkoplačevalce z druge strani Atlantika. Trump je zato upravičeno opozoril, da morajo evropske članice prispevati več.

Enako je upravičeno opozoril na protislovje, da nekatere članice EU še vedno kupujejo rusko nafto in plin ter s tem financirajo njeno vojsko in vojno v Ukrajini. Toda način, kako je to izpostavil – z relativizacijo obveznosti ZDA –, je dodatno načel verodostojnost zavezništva.

Pot k strateški avtonomiji

Koncept strateške avtonomije (o katerem se v EU več govori kot leta 2016) je spet postal zelo aktualen. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v nedavnem govoru o stanju Unije izpostavila potrebo po vlaganjih v skupne vojaške zmogljivosti, oborožitveno industrijo in večjo odpornost na zunanje pritiske.

Francija tradicionalno zagovarja idejo »Evrope, ki ščiti«, medtem ko so nekatere vzhodne članice bolj skeptične, saj se bojijo, da bi večja evropska avtonomija pomenila oslabitev ameriške navzočnosti.

Kljub temu je smer jasna: brez lastnih obrambnih zmogljivosti bo EU vedno talka ameriške notranje politike – in muhastega predsednika v Beli hiši.

Gospodarske in geopolitične povezave

Trump evropsko odvisnost od varnostnih jamstev uporablja kot vzvod tudi v gospodarstvu. V pogajanjih o ameriških carinah je EU zaradi varnostnih razlogov popustila in privolila v 15-odstotne dajatve. Čeprav je s tem preprečila trgovinsko vojno, je oslabila svojo pogajalsko pozicijo in okrepila občutek, da pravila multilateralnega reda (Svetovne trgovinske organizacije) izgubljajo pomen.

Hkrati se krepi protislovje v odnosu do Kitajske. Ni izključeno, da Trump tudi pri tem ne bo izkoristil varnostnega aduta. EU je namreč ujeta med ameriško varnostno zaščito in gospodarsko odvisnost od kitajskega trga.

Trump poskuša Rusijo odtegniti od Kitajske, glavne ameriške tekmice, kar pa ogroža Ukrajino in evropsko varnost. Kitajska položaj in nadaljevanje ruske agresije spretno izkorišča: krepi povezave z Moskvo, ji prodaja izdelke in kupuje njene poceni energente ter spravlja v podrejeni položaj.

Bližnji vzhod in vrednostni razkol

Razlike z ZDA so očitne tudi na Bližnjem vzhodu. Trumpova podpora izraelskemu premieru Netanjahuju in njegova pasivnost glede rešitve z dvema državama ogrožata temelje mirovnega procesa, še preden se je ta spet začel in celo Abrahamove sporazume (o normalizaciji odnosov nekaterih arabskih držav z Izraelom) – enega od redkih uspehov njegove prve administracije.

Njegov zadnji mirovni predlog v tem pogledu sicer vzbuja nekaj upanja.

Širok razkol se kaže tudi na področjih demokracije, človekovih pravic, podnebnih sprememb, migracij in trajnostnega razvoja. EU ostaja zavezana multilateralizmu, ZDA pa se v mandatu Donalda Trumpa zatekajo k unilateralnemu pristopu, podpirajo neliberalne akterje in se umikajo iz globalnih dogovorov.

Izkušnje iz preteklosti

Primerjava s prejšnjimi ameriškimi administracijami razkrije bistveno razliko:

• George W. Bush je kljub enostranskemu posredovanju v Iraku leta 2003 ohranjal močno varnostno partnerstvo z Evropo.

• Barack Obama je sicer zahteval večjo evropsko odgovornost za lastno varnost, a zavezništva ni postavljal v negotovost.

• Joe Biden je poskušal obnoviti načeto zaupanje (po prvem Trumpovem mandatu), a je vojna v Ukrajini pokazala, da ameriška pozornost Evropi ostaja omejena in vedno bolj usmerjena v indopacifiško regijo.

Trump pa z njemu edinstveno neposrednostjo sporoča, da so ameriška jamstva pogojna in da so ZDA pripravljene svojo globalno vlogo redefinirati tudi na račun Evrope.

Kaj naj stori EU

Trumpova politika je za Evropo opomin, da obdobja samoumevne ameriške varnostne zaščite ni več. EU se mora hitro odločiti, ali bo postala strateško avtonomen akter ali pa bo drsela v odvisnost in nepomembnost.

Ključni koraki, ki bodo okrepili težo EU v ameriških očeh in pripomogli k enakopravnejšemu čezatlantskem partnerstvu:

• močno povečati obrambne izdatke in usmeriti sredstva v skupne zmogljivosti (protizračno obrambo, kibernetsko varnost, hitro odzivne sile in tako dalje);

• okrepiti evropsko oborožitveno industrijo, da ne bo odvisna od ameriške proizvodnje;

• graditi odpornost proti ruskim in kitajskim pritiskom, predvsem na področju energetike, kritičnih tehnologij in redkih rudnin;

• vztrajati pri multilateralizmu ter hkrati razvijati zavezništva z državami, ki podpirajo demokratične vrednote (na primer Japonska, Avstralija, Kanada, Južna Koreja);

• povečati notranjo politično enotnost, saj je evropska razdrobljenost pomembno orožje Trumpa, Putina in Xija.

Le tako bo EU v večpolarnem svetu, v katerega drsimo, lahko nastopila kot akter, ki je sposoben zavarovati svoje interese in s katerim je treba računati – in ne kot ranljiv privesek ameriške politike.

***

Dr. Božo Cerar, upokojeni veleposlanik. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.