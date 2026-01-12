  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Življenje v čakalnici

    Dolge čakalne vrste v zdravstvu so srce družbe. Z njimi se odstavlja zdravnike, ministre, pridobiš zlate palice, če si nespreten, pa leto do dve kehe.
    Čakalnice polni preveliko povpraševanje po storitvah, ali pa je premajhna njihova ponudba. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Čakalnice polni preveliko povpraševanje po storitvah, ali pa je premajhna njihova ponudba. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Janez Koprivec
    12. 1. 2026 | 14:46
    13:21
    A+A-

    V stari Jugi se je čakalo na olje, kavo, čokolado, riž. Tudi na stoenko. V osemdesetih še na parni dan. Blagovno čakanje so spretni reševali s skokom čez državno mejo in spotoma nase navlekli še dvoje kavbojk Carrera. Drugi smo le čakali.

    image_alt
    Maksiofacialni kirurgi in mit o potopu UKC

    Tudi danes se čaka. Dolge čakalne vrste v zdravstvu so srce družbe. Z njimi lahko dobiš točke na volitvah, lahko upravičiš finančne luknje, ustvarjaš nova zdravstvena zavarovanja. S čakalnimi vrstami se odstavlja zdravnike, ministre, pridobiš zlate palice, če si nespreten, pa leto do dve kehe. Čakalne vrste so nujne tudi za tržno zdravstvo. Brez njih bi samoplačniške storitve životarile.

    Ker se posamezniki, ki imajo, čakanja naveličajo, storitev plačajo še iz žepa in tako s čakalnimi vrstami v naš zdravstveni sistem prinašajo dodaten denar. Kdo bi se ga branil? Toliko pozitivnih posledic, kot jih imajo čakalne vrste, ne prinese noben drug zdravstveni ukrep. Zato se je dobro vprašati, zakaj bi jih skrajševali, če že ne odpravili, ko pa koristijo skoraj vsem. Le bolniku ne.

    Čakalnice polni preveliko povpraševanje po storitvah, ali pa je premajhna njihova ponudba. Najpogosteje pa se zatakne pri plačilu. Živimo v demokraciji, zato lahko svobodno izberete izvajalca, a kaj ko ste zdravstveni denar naložili v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki denarnega toka do vašega izbranca ne pozna. Temu se po medicinsko reče – funkcionalna motnja. In v našem zdravstvu je funkcionalnih motenj veliko.

    image_alt
    UKC Ljubljana: Odhodi zdravnikov ne vplivajo na izvajanje storitev

    Se pravi, imamo kader, nimamo pa urejenega plačila za ta kader. Prepričan sem, da boste razumeli. Če vas zaščemi v levem kolku in iz tega ščemenja počasi nastane boleča hoja po stopnicah, v nadaljevanju tudi po ravnem in v zadnji fazi že ležanje v postelji, verjetno veste, da je vaš kolk fuč. Vse to že brez zdravnika. Lahko uporabite še umetno inteligenco, ki vam bo nabor možnih patologij razširila, a vseeno priporočila pregled pri zdravniku. Če zdravnika slučajno imate, vas bo sprejel v enem tednu. In potem se šele začne. Čakanje. Na prvo slikanje, ki je poceni, ne boste čakali dolgo. Radiolog napiše artroza kolka, kar vam vaš zdravnik prevede v obrabo in vas napoti k ortopedu.

    Janez Koprivec je zdravnik v Poljanski dolini. FOTO: Robert Dolinar
    Janez Koprivec je zdravnik v Poljanski dolini. FOTO: Robert Dolinar
    Čakanje na vsak naslednji korak do rešitve se eksponentno povečuje. Mogoče je to prezapleten izraz za družboslovnega ali kako drugače omikanega bralca, ampak na koncu ne boste razumeli le, kaj je artroza, temveč tudi, kaj pomeni eksponentno. V roku pol leta pridete do ortopeda, ker tisti predvolilni ček o tridesetih dneh do specialista v času po volitvah več ne prime. Specialist z vsem svojim znanjem in izkušnjami ob pogledu na posnetek pove, da je kolk obrabljen. In to levi. Če tako menite vi, chatgpt, radiolog, vaš zdravnik in še kirurg, potem pa že bo.

    In ortoped vpraša: »Bi se operirali?« »Seveda. Jutri.« Kdo pa si želi, da bi ga stalno bolelo in da bi ga bolečina omejila na turo med kavčem in hladilnikom. »Malo morgen.« Vpišejo vas v čakalnico z zagotovljenim domovanjem od leta do dveh. In če vam je bil izraz eksponentno še par vrstic nazaj nerazumljiv, vam je zdaj postal domač. Do vašega zdravnika v nekaj dneh, do rentgena v nekaj tednih, do ortopeda v nekaj mesecih in do operacije v nekaj letih. Na Šmarno goro pa nikoli, ker ste zlati čas rehabilitacije preždeli v čakalnici. Eksponentno enostavno.

    Zapreš jim pipo, pa odprejo dve novi

    In ker je pri nas tako, se v vsaki fazi čakanja iščejo in ponujajo neeksponentne rešitve. Trg vedno dela. Tudi čez meje komunizma, tudi znotraj mej državnega zdravstva, tudi v zaporu in med vojno. Tudi pod mizo v županskih pisarnah, tudi na Metelkovi, na Triglavu, kjer lahko pivo zamenjaš za osem evrov. In se najde kdo, ki že takoj na začetku seže v žep in gotovino zamenja za nov kolk. No, ja, žep ne bo dovolj.

    image_alt
    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Potrebna bo večja transakcija, ker tista vaša zdravstvena banka, ZZZS, izbranemu izvajalcu storitve ne plača. Pa ni napačen vaš kolk, napačen je status izvajalca. Ta, ki ima, plača, zato so zanj koraki od ene do druge postaje križevega pota levega kolka približno enako dolgi. Takih ni veliko. Je pa vedno več tistih, ki si s pravim zavarovanjem in malo manjšim denarnim vložkom uredijo hitrejšo pot do specialista – v manj kot tridesetih dneh. A se jim zatakne, ker ta zavarovanja trenutno pokrijejo le eno postajo križevega pota. Ostaneta vsaj še dve. Zato se znajdejo v slepem rokavu, ki pa ima včasih kakšno luknjo in se kdo iz slepe vrste pomotoma znajde v vrsti za operacijsko mizo.

    Zavarovalnice so bistre. Zapreš jim eno pipo, pa odprejo dve novi. Tudi zdravniki nismo neinteligentni. Enako velja za paciente. Bolj te boli, bolj intenzivno iščeš. Po dveh, ki za zdravje vložita dodaten denar, ostane še tretja grupa pohlevnih državljanov, taki, kot sem bil jaz v času komunizma, ki vdano čakajo v pravi, vendar najdaljši vrsti. Vmes bodo še silvestrovo, osmi marec, dva rojstna dneva, par pogrebov čakajočih in nekoč nekje v neki vrsti pride tudi ta ponižni državljan do svojega operativnega konca, s katerim bosta on in njegov kirurg srečno živela do poznih dni.

    To so poti in stranpoti čakanja. In to naj bi bil razlog za strašne novele, zaradi katerih sistem že niha in se sprejemajo že nove, ker po prvih novelah niha preveč in se zna zgoditi, da tudi tretje in četrte ne bodo ustrezne in bomo tako v naših zakonih dobili še eksponentno rast besed in z njimi še večji nered.

    Lahko pa ste korajžni, prodorni, večjezični in v duhu My Voice, My Choice poseg opravite takoj za prvo mejo. Točno tam, kjer ste včasih kupovali kavbojke Carrera ali čokolado Milka. Po novem lahko tudi na vzhodu. Mogoče vas bo kirurg nagovoril celo v slovenskem jeziku. In ZZZS vam bo to plačal. Neverjetno. Milke seveda ne. Opozarjam, za mejo. Nič drugače kot v času komunizma. Za mejo se dobi vse, pri nas pa le tisto, kar določi država leto ali dve vnaprej, ker jim je taka matematika bolj enostavna. Danes riž, čez štirinajst dni tudi olje. Zato sklepam, da je predlagatelj take zakonodaje komunist. Če že to ne, pa gotovo ni rodoljub.

    Seveda se lahko vse te poti in stranpoti čakalnih vrst v večji meri reši z digitalizacijo. Poteze v to smer so nakazale tablice ob koncu prejšnje vlade in računalniki v logaškem skladišču sedanje. Toda digitalni nadzor ne bo preverjal le vrst, ampak ga bodo zmotile tudi neverjetne razlike v številu posegov med enim in drugim zdravnikom, številu zapletov, racionalni porabi sredstev, ceni vgrajenega materiala in tako naprej. Bojim se, da to niso prvine, v katerih bi blesteli javni zavodi. In če k temu dodate vse na začetku naštete dobrine čakanja, res ni velikih možnosti, da se vrste skrajšajo.

    Ko smo imeli doma dva najstnika, so se začela pogajanja o dopustu skupaj ali brez. In smo se znašli še zadnjič skupaj. Midva z ženo, pet najstnikov in še pes na vrhuncu norosti. Neobvladljivo, če jih ne bi z ženo in z vsemi možnimi aktivnostmi gonila od jutra do pozne teme in si zato zaslužila mirno noč. Še pes je spal.

    Javno zdravstvo je storitev za javno zbrani denar

    Podobno je z nedopustnim čakanjem. Pacienti so ob listanju po večletnih koledarjih razumljivo nestrpni. Nervozni so tudi pridni kolegi, ki bi radi delali, pa ne morejo. In eni in drugi razmišljajo, kako bi napetost rešili. Zato je edina in najbolj varna pot za pravičen zdravstveni mir koriščenje vsega razpoložljivega kadra in z njim intenzivno skrajšati čakalne vrste, in potreb po stranpoteh sploh ne bo. Kdo pa bi iskal druge linije, če bi mu storitev ponudilo dobro javno zdravstvo? In javno zdravstvo je storitev za javno zbrani denar.

    Mimogrede. Da bi se lahko s preskrbljenostjo z zdravniki postavili med povprečno razvite evropske države, bi potrebovali okrog 1500 novih zdravnikov takoj. Če hočemo biti ob boku Avstrije, pa 4500. In slovenskemu pacientu, ki je že danes preskromno preskrbljen z izvajalci, oblast jemlje še par tistih, po nekaterih zadnjih zgledih najboljših, ki se niso uklonili režimu. Da o izgonu sester v trgovine, kozmetične salone, na fakultete in za tekoče trakove niti ne pišem. Zadnji ukrepi oblasti so tekoči trak v smrt javnega zdravstva v slogu reka Primite tatu!.

    image_alt
    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Pa vendar so rešitve precej enostavne. Ozadja, ki zavirajo rešitve, pa zelo zapletena in mogočna. Še tistemu, ki bi dregnil vanje, se rado zaplete. Se pa ena od možnih rešitev nakazuje že sama. Prej omenjena dodatna zavarovanja, ki urejajo poti do prve postaje križevega pota, ne sortirajo izvajalcev po tem, ali so zasebni, državni, s. p. Zanima jih le, kako dobro storitev ponujajo in po kakšni ceni. In to zanima tudi pacienta. Zna se zgoditi, da bo v bližnji prihodnosti dovolj velika množica uporabnikov dodatnih zavarovanj stopila pred ZZZS in rekla: »Tovariši, tale vaš šport je pa glede na rezultate za nas predrag.«

    In takrat se bo verjetno za ljubi mir del denarja iz ZZZS preselil v druga, prava zdravstvena zavarovanja, kjer pa uporabniki obljubljeno tudi dobijo. Eno bo košarica A, drugo pa B. Bo to žametna revolucija v zdravstvu? Pa naj bo. Kam se bodo ob tem manevru skrili neuničljivi dobavitelji z nemarno dragimi žilnimi opornicami, kolčnimi protezami in drugimi vsadki z menija javnih zavodov, ne vem. Najraje imajo Ciper in Liechtenstein. Mogoče tudi Švico. Dovolimo jim, da gredo čez mejo, tisto geografsko, ker z zaslužki na račun bolnih hodijo čez meje že predolgo. Borci za ohranitev državnega zdravstva so borci za dobavitelje. Mislite, da bo zasebni zdravstveni izvajalec, ki vam bo v vaše srčne žile vstavil opornico, to plačal po ekskluzivni slovenski ceni ali raje po cenejši nemški? »Malo morgen.«

    Kaj nam koristi lepo ime, če pa vsebina ni taka

    Spremembe so neizogibne. Do takrat je pa še nekaj dni, ki jih bo treba preživeti v čakalnici. Če ste v prejšnjem režimu hodili čez mejo po kavbojke, lahko v sedanjem tja stopite po nov kolk. To je cena režima. Zame bo zmagovalec volitev tisti, ki mi bo zagotovil, da bo moj zdravstveni ček plačal storitev pri slovenskem izvajalcu. Sam si ga bom izbral. Če lahko izberem kavbojke, je verjetno prav, da si lahko izberem tudi zdravnika. Ali bo v mreži, pod njo, vmes, pa ni moja stvar, ker svoja sredstva za zdravstvo odmerjam za oskrbo, ne pa za nedelujočo mrežo, pa naj se ji reče celo javno zdravstvo. Kaj nam koristi lepo ime, če pa vsebina ni taka. Lepo ime imajo tudi javne hiše.

     

    ***

    Janez Koprivec, zdravnik v Poljanski dolini

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Evropa je pokazala, da ji je mar za zdravje žensk

    Splav ni kontracepcijsko sredstvo, čeprav radikalna desnica to pogosto izrablja za širjenje dezinformacij.
    Anja Intihar 18. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Nika Kovač: Včasih je dovolj zasaditi idejo skupnosti

    Nika Kovač je direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka kampanje My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira).
    Anja Intihar 19. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Življenjske potrebščine

    Inflacija letos 2,7 odstotka, najbolj poskočile cene zdravstvenih storitev

    Letošnja inflacija je tako višja od lanske, ki je znašala 1,9 odstotka.
    Karel Lipnik 30. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Danski politik za Delo: ZDA zahtevajo nekaj, česar jim ne moremo dati

    Spor zaradi Grenlandije lahko uide izpod nadzora, opozarja Rasmus Jarlov, predsednik odbora za obrambo v danskem parlamentu.
    Jure Kosec 11. 1. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstvočakalne vrstegostujoče peroSlovenijazdravstvene storitveZZZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pariška opera

    Sovjetsko-ameriški Jud bo glasbeni direktor francoske institucije

    Znani dirigent ima za seboj pestro življenjsko pot in uspešno kariero na obeh straneh Atlantika.
    12. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova pooblastila policije

    Novomeški policisti so v praksi že uporabili Šutarjev zakon

    Policija je med zasegom orožja brez sodnega naloga vstopila v tuje stanovanje.
    12. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Wawrinka zlomil lopar, Mulec reže skozi sipine (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si
    Dejan Mijović 12. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Življenje v čakalnici

    Dolge čakalne vrste v zdravstvu so srce družbe. Z njimi se odstavlja zdravnike, ministre, pridobiš zlate palice, če si nespreten, pa leto do dve kehe.
    12. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Škandal pred EP: znana makedonska sodnika zalotili pri goljufanju

    Evropska rokometna zveza je zaradi prirejenih testov telesne pripravljenosti izločila Nikolova in Načevskega s seznama za bližnje evropsko prvenstvo.
    Peter Zalokar 12. 1. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Wawrinka zlomil lopar, Mulec reže skozi sipine (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si
    Dejan Mijović 12. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Življenje v čakalnici

    Dolge čakalne vrste v zdravstvu so srce družbe. Z njimi se odstavlja zdravnike, ministre, pridobiš zlate palice, če si nespreten, pa leto do dve kehe.
    12. 1. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Škandal pred EP: znana makedonska sodnika zalotili pri goljufanju

    Evropska rokometna zveza je zaradi prirejenih testov telesne pripravljenosti izločila Nikolova in Načevskega s seznama za bližnje evropsko prvenstvo.
    Peter Zalokar 12. 1. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo