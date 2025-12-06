  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Zmaga (ne)kulture življenja nad dostojanstvom in človečnostjo

    Medicina si pridržuje pravico do odločanja in presoje o tem, koliko kdo trpi – ampak samo, ko ji to ustreza.
    Na referendumu se je odločalo o temeljnih pravicah pacienta, da odloča o svojem telesu v postopku zdravljenja. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Na referendumu se je odločalo o temeljnih pravicah pacienta, da odloča o svojem telesu v postopku zdravljenja. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Borut Stražišar
    6. 12. 2025 | 05:00
    12:30
    A+A-

    Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je mimo. Vsaka stran po svoje interpretira njegov rezultat. Govor je o rešitvi otrok s posebnimi potrebami itd. Najdemo izjave o svetem poslanstvu zdravništva. Pa izjave, da prenehanje življenja ni predvolilna tema. Pravzaprav je tragikomedija dogajanja okrog referenduma pokazala, da je cankarjanski duh Pohujšanja v dolini Šentflorjanski še kako živ.

    Poglejmo si, o čem je ljudstvo sploh odločalo. Odločalo je o humani in dostojanstveni smrti – ne po želji ali meri zdravništva ali religije, temveč po meri in želji posameznika. Odločalo je o ustavni pravici do osebnega dostojanstva. Odločalo se je o tem, da je smrt tudi oblika končanja zdravljenja. Po vsebini je bil to v resnici ustavni referendum in ne zakonodajni. Zato bi bilo upravičeno pričakovati od Državnega zbora RS, da bi referendumsko vprašanje ustrezno umestil.

    Pustimo ob strani vse dogmatske izjave nasprotnikov zakona, ki nimajo temelja ne v samem tekstu zavrnjenega zakona in ne v namenu ureditve področja. Bolj vzbuja skrb dejstvo, da se zakonodajni referendumi zlorabljajo za namen izigravanja pravnega reda. Še večjo skrb vzbuja, da to igro sprejemata tako Državni zbor RS kot tudi Vlada RS. Za pravnika bolj zanimivo vprašanje omenjenega referenduma je drugo: ali zavrnjeni zakon res krši ustavno določbo o nedotakljivosti življenja? V tem delu pa se celotni politični spekter znajde v neprijetnem položaju – nihče ni prepričan, kako bi Ustavno sodišče RS v konkretnem primeru odločilo.

    O tem, ali je zakon ustaven ali ne (torej (ne)skladen z ustavno določbo o nedotakljivosti življenja), bi lahko in tudi moralo odločati Ustavno sodišče RS. Vendar nihče, ki bi lahko sprožil takšen postopek in s tem preprečil izvedbo nepotrebnega (in dragega) referenduma, ni odreagiral. Ustavno sodišče RS bi namreč v tem primeru dokončno odločilo, ali je pravica do predčasnega prenehanja življenja ustavno dopustna ali ne. Še več, Ustavno sodišče RS bi moralo v tem primeru določiti, ali je pravica do predčasnega prenehanja življenja tudi del ustavne pravice do osebnega dostojanstva in jo mora torej zakonodajalec tudi dopustiti in urediti. Glede evtanazije pa se je izreklo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Lahko se samo vprašamo, zakaj je bila celotna politična mavrica navdušena nad referendumom namesto ustavnosodne presoje. Lažje in manj tvegano je vzklikati, da gre za kršitev ustave, ter zahtevati referendum kot pa to dokončno preveriti na Ustavnem sodišču RS.

    Dr. Borut Stražišar doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Dr. Borut Stražišar doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Referendum ni rešil ničesar – samo odložil je možno rešitev za eno leto. Imeli smo drago merjenje javnega mnenja volivcev glede pripadnosti eni ali drugi opciji. Nikakor pa to ni bil referendum, ki bi kakorkoli rešil vprašanje odločanja o življenju in smrti. Še vedno si potencialno stojita nasproti dve ustavni pravici – pravica do nedotakljivosti življenja in pravica do osebnega dostojanstva. V nekem trenutku bo politični spekter odločitev o tem moral prepustiti Ustavnemu sodišču RS – če seveda ne bo sam našel modrosti in razumevanja za sprejetje lastne odločitve.

    Na referendumu se je odločalo o temeljnih pravicah pacienta, da odloča o svojem telesu v postopku zdravljenja. Odločalo se je o temeljni pacientovi pravici, da svojcem prikrije lastno zdravstveno stanje. Gre za pravico iz zakona o pacientovih pravicah. V kampanji proti zakonu o predčasnem prenehanju življenja se je to prikazovalo kot eno največjih pomanjkljivosti. Zdravstveni podatki so še po direktivi EU o varstvu osebnih podatkov občutljivi osebni podatki, deležni posebnega varstva. Ampak koga pri naši demagogiji sploh briga evropska zakonodaja – vključno s tistimi strankami, ki se imajo za evropske. Ne, odločitve za smrt kot obliko končanja zdravljenja polno opravilen človek pač ne more samostojno sprejeti. Tukaj morajo imeti svojci to informacijo, pa četudi v nasprotju z evropsko zakonodajo.

    Po zakonu o pacientovih pravicah ima vsakdo pravico odločati o svojem zdravljenju in odrekanju določenim postopkom. Imamo pravico do »DNR – ne oživljaj«, četudi bi lahko z oživljanjem podaljšali življenje (ali ga celo rešili). Imamo pravico, da v komi prepovemo hranjenje in celo vnos tekočine s ciljem hitrejše smrti. Imamo pravico do tako imenovane paliativne sedacije. Sedanja zakonodaja torej v določenih primerih omogoča neko vrsto evtanazije – pa kakorkoli to zdravniški stan zaradi lastne vesti poimenuje. Zelo banalno, a vendar bistveno. Za primer kome lahko podam izjavo za gladovno stavko, da izstradam telo in hitreje umrem. Ne morem pa umreti na human način – brez stradanja. Ne, pacienta in včasih svojce je treba mučiti do bridkega konca. Živali v naši družbi pa imajo pravico do evtanazije, če trpijo. Potem pa se čudimo nizki rodnosti. Saj so živali v naši družbi pomembnejše od ljudi. Zato imamo očitno v naši družbi raje mačke in pse (ali še kakšne druge ljubljenčke) kot otroke.

    image_alt
    Kakšne so možnosti za ponovitev referenduma

    Zanimivo je, da si medicina pridržuje pravico do odločanja in presoje o tem, koliko kdo trpi – ampak samo, ko ji to ustreza. Po drugi svetovni vojni je bilo vzpostavljeno pravilo, da nihče ne sme biti izpostavljen medicinskim poskusom brez njegovega soglasja. Kasneje se je to soglasje preneslo na vse posege. Ampak pri nas imamo očitno avtoritete, ki želijo biti nad sistemom – pod krinko njihove etičnosti in moralnosti. Poslušamo zdravnike, ki si jemljejo monopolno pravico, da vedo, kaj si želijo pacienti. O pacientih in njihovem trpljenju, trpljenju njihovih svojcev največ vedo medicinske sestre in negovalke/negovalci. O trpljenju lahko govorimo tisti, ki smo bili pri polni zavesti zaprti v lastnem telesu. O trpljenju lahko govorijo tisti, ki se borijo z neozdravljivo boleznijo in slabšanjem kakovosti svojega življenja. Spoštovani zdravniki, vso pravico imate, da govorite o zdravljenju in vseh vidikih zdravljenja. Nimate pa pravice (ne etične in ne moralne), da zagovarjate paciente oziroma prikazujete, da zagovarjate njihove interese in pravice. Nimate pravice, da razlagate svoje izkušnje s pacienti in njihove izjave ob koncu življenja – kje je tukaj zaupnost razmerja med zdravnikom in pacientom? Pacienti imamo vso pravico sami odločati o načinih zdravljenja, o prepovedi posameznega zdravljenja in o tem, komu dovoljujemo vpogled v zdravstveno dokumentacijo. Imamo institucije, ki so postavljene za zagovarjanje pravic pacientov (varuh pacientovih pravic, varuh človekovih pravic). Med varuhi pacientovih pravic ni naštetih ne verskih skupnosti in ne zdravniških organizacij.

    Verjetno bodo tako imenovani zagovorniki kulture življenja z užitkom gledali mučne obiske svojcev v enotah za intenzivno terapijo (EIT) ob slabšanju lastnega stanja in zavedanju hektičnosti sodobnega življenja. Prav je, da svojce vsak dan mučimo še z obiski v EIT. Koga briga, če bodo zaradi preobremenitev doživeli nezgodo. Mi bomo itak kmalu pokojni. Zelo velika (krščanska) ljubezen do naših bližnjih. To lahko razumemo zgolj tisti, ki smo to doživeli. Gre za svojevrsten paradoks, ki ga ne verske skupnosti in ne zdravniški stan nikoli ne bodo doumeli (pri vsej visoki etičnosti in moralnosti). Posameznik si želi živeti – ne zaradi sebe, temveč zaradi bližnjih. Večinoma nočemo umreti, ker ne želimo prizadeti bolečine bližnjim. Ker jih ne želimo prizadeti z lastno smrtjo. Vendar po drugi strani trpimo, ker se zavedamo, da jim z življenjem v EIT povzročamo dodatno delo in povečujemo hektičnost njihovega življenja. In tukaj pride želja po čimprejšnji smrti. Da svoje bližnje odrešimo dodatnega dela, skrbi in hektičnosti – kot odraz naše končne ljubezni in skrbi do naših bližnjih. Spoštovane verske skupnosti in zdravniški stan – tudi to je del resničnega vsakdanjika v enotah EIT. Ampak tega vam nihče ne bo odkrito povedal zaradi strahu pred popolnim zanemarjanjem (verniki pa iz strahu pred Bogom).

    O pacientih in njihovem trpljenju, trpljenju njihovih svojcev največ vedo medicinske sestre in negovalke/negovalci. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
    O pacientih in njihovem trpljenju, trpljenju njihovih svojcev največ vedo medicinske sestre in negovalke/negovalci. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

    V razpravi smo lahko brali in poslušali, da je paliativa boljša alternativa od predčasnega prenehanja življenja. Sam zdravniški stan je to predstavljal kot alternativo. Ampak paliativna oskrba je del postopka zdravljenja – resda končna in nepovratna. Gre za zdravniško skovanko. Bolje, kot je bilo včasih, ko so rekli, da medicina nima več rešitev. Namesto da bolniku poveš, da ga čaka gotova smrt, mu lepše poveš, da ga čaka paliativno zdravljenje. Če govorimo o alternativi na koncu, potem bo moral zdravniški stan navesti tudi druge alternative. In če izvajalcev ne bo v naši državi, bodo ljudje storitve koristili v drugi državi (tudi na zavarovalniške stroške).

    Slovenska družba ima dve možnosti. Ali bomo priznali pravico pacienta, da odloča o lastnem telesu in želenih zdravstvenih postopkih, in s tem tudi pravico do predčasnega prenehanja življenja. Zakon nikoli ni popoln. Toda obstaja nadzor javnosti nad njegovim izvajanjem (vključujoč tudi možne anomalije). Lahko pa vztrajamo pri sedanjem sistemu, kjer zdravniki odločajo, kako nam bodo dopustili umreti. Pri tem bomo odvisni od razumevanja medicinske etike vsakokratnega lečečega zdravnika (ter tvegali tudi morebitne primere nepotrebnega podaljševanja zdravljenja). Hkrati pa bomo zanikali pravico pacienta, da odloča o končanju zdravljenja. Ali bo takšno končanje zdravljenja izvajano znotraj javne zdravstvene službe ali zunaj, je politična odločitev države. Ne gre za referendumsko, ampak za pravno-politično vprašanje.

    Pravzaprav je zavrnjeni zakon civilne družbe treba gledati kot odziv dela družbe na nesposobnost politike in stroke rešiti humanistično vprašanje odnosa do smrti. Vse dogajanje pred referendumom in po njem je pokazalo, da ne parlamentarne stranke, ne verske skupnosti in ne pristojne stanovske organizacije niso sposobne resne razprave in priprave sprejemljive rešitve. To se je kazalo tudi v tem, da so večino referendumskih akcij prepuščale civilni družbi – same pa so se previdno držale v ozadju.

    Predčasno prenehanje življenja je tematika, ki bi jo vsebinsko moral urejati zakon o pacientovih pravicah. Temeljno etično in humanistično (ter tudi ustavno) vprašanje je, ali lahko samostojno izberem smrt kot končanje bolezni, preden mati narava o tem sama odloči.

    Spoštovani zmagovalci referenduma in nasprotniki zakona – izglasovali ste, da morajo ljudje trpeti do kome in šele potem dobijo pravico, da se izstradajo do predčasne smrti. Zelo humana in dostojanstvena smrt. Zelo etična in moralna drža. Razprave o človečnosti niso politikantske, temveč resne predvolilne politične teme. Prav je, da se o njih razpravlja tudi v predvolilnem času. Verjemite, za odločitev za smrt potrebujete veliko poguma in razmisleka. O skoku z visoke pečine v morje sanja veliko ljudi, malo si jih upa to v resnici storiti.

    ***

    Dr. Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Novice  |  Črna kronika
    Medžimurje

    Še en femicid: Ustrelil partnerko in ubil njeno sestro

    28-letnica, ki je bila tudi noseča, je kljub reanimaciji umrla, 29-letnica pa ima smrtno nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici.
    5. 12. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Femicid

    Stefanie najprej zakopal na babičinem vrtu

    Nesrečno graško vplivnico Stefanie Pieper je po smrti njen bivši partner Patrik M. zakopal dvakrat v enem dnevu.
    Tomica Šuljić 5. 12. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrada za uspešnost

    Nekje več kot 10.000 evrov božičnice, drugod že zaznali kršitve

    Pri izplačilu božičnic in nagrad za uspešnost med podjetji velike razlike. Preverite, kje so najbolj radodarni.
    Maja Grgič 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peropomoč pri prostovoljnem končanju življenjareferendumborut stražišar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Ustreljeni ženski

    Femicid v Medžimurju: Policisti storilca obravnavali že več desetkrat

    Policija še vedno išče osumljenca za umor v Medžimurju, pomagajo tudi slovenski kriminalisti.
    6. 12. 2025 | 06:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kulturne vsebine dopolnijo trgovsko in poslovno okolje

    Jože Mermal je ponosena na zagon gledališča Teater komedija, ki se je razvil v SiTi Teater.
    Zdenko Matoz 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje

    »Lahko.si mlad!«: ko neformalno učenje mladim odpre vrata v novo kariero

    Neformalno znanje je lahko odskočna deska do nove kariere in večje samostojnosti.
    Andreja Žibret 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Derbi v Bostonu

    Brez Dončića ni zabave

    Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića in LeBrona Jamesa na derbiju v Bostonu izgubili s 105:126.
    Nejc Grilc 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje

    »Lahko.si mlad!«: ko neformalno učenje mladim odpre vrata v novo kariero

    Neformalno znanje je lahko odskočna deska do nove kariere in večje samostojnosti.
    Andreja Žibret 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Derbi v Bostonu

    Brez Dončića ni zabave

    Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića in LeBrona Jamesa na derbiju v Bostonu izgubili s 105:126.
    Nejc Grilc 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo