35 let slovenščine, 40 stopinj vročine

Center Firenc je bil razžarjen od vročine, bilo je okroglih 40 stopinj, a se je dalo najti senco. Debeli zidovi starih zgradb so junija še razmeroma hladni – a tudi če ne bi bili, je čudenje ob lepoti kipov in stavb dovolj veliko, da bi bili kos še taki pripeki. Dan je bil namenjen ogledu prizorišč 23. konference Evropskega združenja nacionalnih ustanov za jezik, ki bo oktobra letos, in uskladitvi programa referatov. Sedem nas je bilo z vseh delov Evrope. Končali smo na ulici Panzani kakih deset minut hoje od palače Uffizi. Restavracija je segala na ulico precej sramežljivo z ozkim, nevpadljivim vhodom, za njim pa se je odprl mogočen pogled na več velikih sob in manjši atrij.

Po celem dnevu debat nas je ambient napeljal na pogovor o zgodovini. »Ampak ko govorimo o jezikovni zgodovini,« je opozorila ena od kolegic, »prevečkrat mislimo na predhodna stoletja. Ste se kdaj vprašali, kakšne spremembe je doživel vaš jezik v zadnjih nekaj desetletjih? Pri tem mislim: ste se vprašali z razvojnega vidika, z vidika zgodovine.«

Ampak res. Kako bo zgodovinar jezikoslovja čez mnoga leta gledal razvoj slovenščine od 25. junija 1991, ko je postala državni jezik, pa do danes? Dober izziv.