35 let slovenščine, težki zvoki

Na začetku tega leta je izšel album Leto slovenske težkokrilne skupine Kormorana. Težko ga je opisati z nekaj besedami, saj zvoki ob prvem poslušanju delujejo znano, čarovnija skladb pa se razkrije šele, ko se prepustimo njihovemu lebdenju nad valovi. Na album sem se znova spomnil te dni na morju, kjer domuje njegova sklepna skladba Jug Kala. Surov zvok, ki daje vtis, da ne ve, kam bo poletel, pa mu kljub tuljenju volkov uspeva prodirati naprej, je dobra metafora za drugi del mojega razmišljanja o 35 letih slovenščine – tokrat o jezikovni politiki in zakonodaji. Institucionalni zagon jezikovne politike v Republiki Sloveniji je bil presenetljivo počasen. Leta 1991 je z vpisom v ustavo postala slovenščina uradni jezik samostojne države, obenem pa je bil zgledno urejen položaj italijanščine ...