Kmalu po začetku okupacije Maribora, ko je bil odpor omejen na redke akcije komunistov, je Wiegele dobil nalog za aretacijo natakarjev hotela Orel. Vneto so sodelovali z OF, čeprav se je v – po novem – Adlerju prehranjeval mestni nacistični vrh. Med aretiranimi je bil mladi Bruno Gerdovič, sin primorske begunke Dominike, ki je ovdovela že v nosečnosti, po sinovem rojstvu pa pribežala na Pragersko. Bruno se je spomladi 1941 pridružil odporu, po aretaciji in zaslišanjih gestapa pa novembra kot vodja »komunistične natakarske bande« potoval v koncentracijsko taborišče Mauthausen. Z znanjem nemščine in kot član taboriščnega odpora, ki so ga organizirali komunisti, se je sčasoma dokopal do položaja pisarja.