Afere in afere

To je bil najbrž najdražji seks v gospodarski zgodovini. Račun je prihajal postopno. Najprej 192 milijard dolarjev borznih izgub v ponedeljek. Povod je bila novica, da je Jensen Huang varal ženo. In to z gospo, ki naj bi bila kitajska vohunka. Nato je v četrtek iz borze izpuhtelo še 182 milijard, ko je Huang odstopil s položajev glavnega izvršnega direktorja in člana upravnega odbora družbe Nvidia. Njena tržna vrednost je od ponedeljka do četrtka, v zgolj štirih trgovalnih dneh, padla za približno 493 milijard dolarjev. Forbes je ocenil, da se je zgolj Huangovo osebno premoženje na papirju zmanjšalo za 19 milijard. Če bo sledila še ločitev, se padec bogastva lahko še poveča. Za povrhu je prišlo na dan, da je nekdanji šef ljubimkal s še najmnaj eno svojih podrejenih. »Sem kup dreka,« naj ...