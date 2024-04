Al' prav se piše sonce ali Sonce?

V nadaljevanju preberite:

Luna se je 8. aprila znašla točno med Zemljo in Soncem. Gledano z nekaterih delov Zemljine oble je zakrila Sonce. V tistih krajih so lahko opazovali pojav, ki mu v astronomiji pravimo Sončev mrk. O dogodku so mnogi mediji poročali kot o sončnem mrku, kot sicer svetuje pravopis, astronomi in astronomke pa smo ob tem zmajevali z glavami.

Na vprašanja, ali prav se piše sončni ali Sončev, sonce ali Sonce ter podobna, trčimo, brž ko začnemo pisati o astronomskih telesih in pojavih. Posvetovanje s pravopisom včasih ne da odgovora, s katerim bi bili astronomi in astronomke povsem zadovoljni. Neredko zato bolj ali manj uspešno prepričujemo lektorje in lektorice v svoj prav.