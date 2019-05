Alabama čez 16 let

Nasprotniki splava pravijo, da govorijo v imenu življenja. Bi ga še ščitili, če bi vedeli, da bo nedolžen otrok nekoč odrasel v brezkompromisnega roparja, dilerja, posiljevalca ali morilca? Vprašanje ni retorično. To kolumno posvečam vsem državljanom Slovenije, ki si želijo, da bi tudi pri nas prepovedali splav.Ob prepovedi splava v Alabami se zgražamo in smejimo. Zgražamo, ker smo res zgroženi, da je domnevno najmogočnejša država ravnokar tako temeljno posegla v pravice lastnih državljanov in se katapultirala v prejšnje stoletje. Smejimo, ker Američanom to in še marsikaj privoščimo. Privoščimo ji Busha mlajšega in ...