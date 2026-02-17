Ali Evropa dokončno izgublja avtomobilsko tekmo?

Težave v evropski avtomobilski industriji postajajo v vse večji meri strukturne, kar pomeni, da podjetja in države vse težje najdejo ustrezne odgovore. Premik k električnim vozilom in konkurenca, ki je vertikalno integrirana ter zelo inovativna, negativno vplivata na proizvodnjo v Evropi, medtem ko je tudi povpraševanje po avtomobilih v Evropi vse šibkejše.

V številnih večjih evropskih mestih je dostop vozil v mestna jedra in okolico omejen, pri tem pa tudi visoka cena vozil zvišuje stroške lastništva. Po drugi strani države in mesta spodbujajo večjo uporabo sredstev javnega prevoza, tudi s subvencioniranjem prevoza in vlaganji v povezovalno prometno infrastrukturo. Stranski učinek visoke rasti cen stanovanjskih nepremičnin so tudi višje cene garaž in najemov, kar dodatno dviguje stroške lastništva avtomobilov.