Ali sebi in svojim najbližjim privoščite dovolj spanja?

Koliko ur spite? Koliko ur spijo vaši otroci? Kako se počutite, ko se zbudite? Se vaš delovni dan začne z občutkom svežine? Odgovori na ta vprašanja razkrivajo tiho in skrito epidemijo sodobne družbe, epidemijo nenaspanosti.Človeški organizem ima svoj bioritem, na katerega ne moremo vplivati, saj je usklajen z obdobjem dneva in noči. Zadostna količina spanja je biološka potreba, ki je zelo pomembna za telesno in duševno zdravje, pa tudi dobro mentalno delovanje. Ljudje, ki so naspani, se zbujajo z občutkom energije, življenjskega zagona, njihove intelektualne funkcije so optimalne. Zaradi različnih obveznosti si ...