Ali slavo vedno požanje nekdo drug?

Sodobne raziskave kažejo, da so dela znanstvenic pogosto manj citirana kot dela moških, kar zmanjšuje zaznani vpliv njihovega raziskovanja.

Pred vrati je 11. februar, dan, ki so ga Združeni narodi leta 2015 razglasili za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Namen dneva je opozoriti na vlogo žensk v znanosti, dati vidnost delujočim raziskovalkam in tistim iz preteklosti ter s predstavljanjem vzornic spodbuditi dekleta k izobraževanju in izbiri poklicev na področjih STEM – naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Na Inštitutu Geene Davis pravijo: If they can see it, they can be it – To, kar vidijo, lahko tudi postanejo. Znanstvenice in njihovi dosežki so bili – in pogosto še vedno so – prezrti. Ne le na področjih STEM, ampak tudi v družboslovju, humanistiki, kulturi, umetnosti ... Ženske so redkeje na vodilnih in uglednih položajih, prejemnice nagrad, članice akademij. Učbeniki kot ključna imena razvoja ...