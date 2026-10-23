Alice z biseri

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Svetli lasje, gladko počesani, skrbno speti nazaj. Temen suknjič, bela bluza, biserna ogrlica, ki ne deluje kot okras, ampak kot pika na koncu stavka. Nič kričečega, nič naključnega. Videz ženske, ki bi vam najprej pojasnila pogoje hipoteke, nato pa vas brez spremembe izraza obvestila, da ste izgubili pravico do stanovanja. Njena nadzorovana govorica in videz pripadnosti izobraženemu, premožnemu sloju ne napovedujeta razdiralne politične sile. Lahko nastopa kot glas tistih, ki se imajo za razlaščene, saj s svojo podobo ne zanika reda, pač pa obljublja, da bo red znova vzpostavila. Tako bi Alice Weidel, prvi obraz nemške skrajno desne stranke Alternativa za ...