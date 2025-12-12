ZZZS v trgovini s porcelanom

Čudno je, da pri vseh aferaških pogromih, ki se vrtijo okoli izgubljanja kirurgov iz javnega zdravstva, ne pride v ospredje poglavitni vzrok vsega – ZZZS.

Čudno je, da pri vseh aferaških pogromih, ki se te dni vrtijo okoli izgubljanja vodilnih kirurgov iz javnega zdravstva (v Novem mestu in UKC Ljubljana), nikoli ne pride v ospredje poglavitni vzrok vsega – naš Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Njegova (ne)urejenost in (ne)transparentnost pri kupovanju zdravstvenih storitev za zavarovance preprečujeta ali pa spodbujata večino negativnih pojavov med izvajalci zdravstvenih storitev, ki se v želji po preživetju začnejo prilagajati anomalijam ZZZS namesto potrebam svojih bolnikov. Na vse to pa se neposredno vežejo delovne razmere, ki zaposlenim bodisi ohranjajo motivacijo za delo v čim bolj vrhunskih ustanovah ali pa jih, nasprotno, odganjajo iz kaotičnih razmer v državnih ustanovah, da na koncu iščejo le še mir v lastni ...