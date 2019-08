Ko me kdo vpraša, ali bi šel kdaj v politiko, mu običajno odgovorim, da sem s političnimi funkcijami opravil že v osnovni šoli. Vrh moje politične kariere je bil, ko so me ob koncu sedmega razreda izvolili za predsednika mladinske organizacije. Nato je prišlo vroče poletje, ko so pred vojaškimi zapori v prestolnici civili protestirali v podporo političnim zapornikom. Tednik, ki ga je izdajala zdaj moja organizacija, je z zbadljivkami in moraličnimi pamfleti vse bolj jezil jugoslovanske in domače oblastnike. Ko se je začelo novo šolsko leto, sem se zavedal, da moramo tudi mi nekaj storiti, čeprav nisem niti približno vedel, ...