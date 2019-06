Američan na dvoru

Te dni Donald Trump spet gostuje v Angliji. Po spletu so zakrožile njegove slike v družbi kraljice. Trump se poskuša držati dostojanstveno, a mu frak ne pristaja, njegova pričeska pa deluje bolj togo kot običajno. Monarhinja ob njem ima kisel nasmešek. Fotografija spominja na prizor iz filma Kralj Ralph, pripovedi o zajetnem in preprostem Američanu – igra ga John Goodman –, ki se znajde na angleškem dvoru, v labirintu bontona in princes. Američan na evropskem dvoru je arhetipska podoba. Je soočenje dveh kultur: ameriške, ki je vulgarna in direktna, in evropske, ki naj bi bila prefinjena in subtilna.Trumpu pogosto očitajo ...