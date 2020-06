Amerikanizacija, ki je ni

V dveh primerih običajno hitro končam debato o zdravstvu. Ko sogovornik omeni ZDA oziroma »amerikanizacijo« in ko se začne začarani krog ideološke razprave o javnem in zasebnem. Zdravstvo nas mora zanimati z enega samega vidika: z vidika posameznika, ki najprej dolga leta za zdravstvo prispeva, dolgoročno pa ga tudi vsak potrebuje. Vsem nam je skupno, da si ob bolezni ali poškodbi želimo dostopno, kakovostno in dostojanstveno zdravstveno obravnavo.V strokovnih razpravah o zdravstveni reformi pri nas še nisem naletela na strokovnjaka, ki bi stremel k »amerikanizaciji«. Pogosto pa to besedo uporabljajo tisti, ki si v našem ...