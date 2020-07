Ameriški nemir

Evropa je dosegla dve obliki miru. Prvi mir se je vzpostavil v 17. in 18. stoletju po verskih vojnah med protestanti in katoliki. Evropa je takrat dosegla soglasje, da razlike v (krščanskih) veroizpovedih ne morejo biti razlog za vojskovanje. Drugo obliko miru smo Evropejci dosegli po drugi svetovni vojni. Utrdila se je ideja, da so narodne meje bolj ali manj fiksne in da se ne moremo več vojskovati v imenu državnih ozemelj. Seveda ti obliki miru nista absolutni: to je pokazala vojna na ozemlju nekdanje Jugoslavije ter tudi boji med Ukrajino in Rusijo v tem desetletju. Toda načelno velja, da razlike v veri in ozemeljske težnje ne smejo ...