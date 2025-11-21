Ampak kaj pa vendar Romi?

V kolumni preberite:

Ko se publicistično lotevam kitajskih problematik s praviloma nezahodne perspektive, se v komentarje na moje zapise, ki se trudijo za nevtralne ali pozitivne prikaze Kitajske, pogosto priplazi protivprašanje: »Ampak kaj pa vendar Ujguri?« Namen vprašanja je v svoji ideološki funkciji podoben vprašanju »Ali obsojate Hamas?«.

Njegov namen ni izvedeti kaj novega o položaju ujgurske etnične skupnosti na Kitajskem, pač pa ideološko poravnavanje in vzpostavljanje položaja moralne superiornosti zahodnega liberalizma proti nezahodnim družbam. S posebno vnemo proti tistim, ki niso voljno objele zahodnih idealov, dale prostih rok kapitalu in ljudstva prepričale, da je radikalni individualizem vrednota.