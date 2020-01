Arhimedov vzvod

Značilen mišljenjski vzorec pripadnika protestantske (angloameriške) kulture je nizko pričakovanje do družbe in družbenih odnosov – gre za prepričanje, da je genij novosti in napredka v glavi posameznika, ne na vladnih sestankih in političnih shodih. Avtomobilsko industrijo je ustvaril Henry Ford in ne sklep vladnega urada za industrijo; eksplozije osebnih računalnikov niso izglasovali na volitvah, ampak so jo zanetili Steve Jobs, Bill Gates in podobni posamezniki; logistika spletnih nakupov nosi ime Jeffa Bezosa, elektrifikacija avtomobilov pa ime Elona Muska. Država je dobra, če ustvarja pogoje, da propulzivni posamezniki ...