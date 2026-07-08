Arhitekti rešujejo svet

Kaj pa, če namesto več nadzora potrebujemo več občutka, več svobode in več osebne odgovornosti?

»Sovražim arhitekte,« je rekel dr. Sechaba Maape na predavanju na svetovnem arhitekturnem kongresu prejšnji teden v Barceloni in združil številne najbolj relevantne akterje na področju arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma na svetu ta hip. Sechaba, sicer tudi sam arhitekt in urednik arhitekturne revije, prihaja iz Karduma v Afriki. S provokativno izjavo je zaključil anekdoto o demonu iz njegove domače vasi, ki gre nekako takole: tam je bila votlina, zelo globoka in zelo temna, in vsem je vzbujala strah do kosti. Le najpogumnejši so si upali v votlino, v najbolj črno temo, in se soočili s strašnim demonom, ki je živel čisto na koncu jame. Tja so šli tisti, ki so želeli nekaj razčistiti, doživeti spremembo, sprejeti odločitev, premagati zlo. Tako so generacije v Sechabovi vasi ...