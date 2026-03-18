Arhitektura prisluhov

Tempo, s kakršnim se mediji lotevajo vsake novice, je postal popolnoma nevzdržen. Zato postajajo redki »počasni mediji« vedno pomembnejši: refleksija je mogoča samo v prostoru, ki jo dopušča.

V baroku je polihistor Athanasius Kircher (1602–1680) v monumentalnem delu Musurgia universalis (1650) predstavil zasnove akustičnih naprav, ki razkrivajo baročno obsedenost z nadzorom, močjo in fascinacijo zvoka. Med najznamenitejšimi je Panacousticon – sistem spiralno oblikovanih cevi in lijakov, vgrajenih v stene, strope in dvorišča palač ali javnih prostorov. Te naprave bi omogočale, da se pogovori iz sob ali odprtih površin prenašajo do skritega poslušalca, ki sliši vsako besedo, ne da bi bil viden. Današnji panoptikon je veliko bolj prostovoljen, a hkrati tudi veliko bolj neizogiben. Posamezniki smo postavljeni pred navidezno možnost izbire: ali se »prostovoljno« odločimo za podreditev nadzoru ali pa pač ne uporabljamo sodobne tehnologije, ne hodimo v videonadzorovana območja in se izključimo iz družbe. Foucault bi rekel: ali se prostovoljno podredimo ali pa prostovoljno umremo.