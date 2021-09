Arhitekturna kritika

V nadaljevanju preberite:

Ko bo novi Center Šumi v Ljubljani prihodnjo pomlad zgrajen, bo minilo sedemindvajset let, odkar je bil za to območje razpisan javni natečaj. Začetek projekta sega v leto 1995. Na natečaju je zmagal arhitekt Boris Podrecca. Do leta 2006 se je projekt že šestkrat spremenil in novi različici, ki je bila takrat predstavljena, je javnost (predvsem strokovna) očitala, da se arhitekt preveč podreja investitorju in da je premalo javnega programa. Minilo je še dodatnih dvanajst let, da se je leta 2018 začela gradnja Centra Šumi, ki z zmagovalnim projektom Borisa Podrecce nima nič več skupnega, niti avtorstva. Avtorji objekta, ki bo v kratkem zaključen in vseljiv spomladi prihodnje leto, so namreč Groleger arhitekti.



Hipotetično. Če bi po natečaju prvotni projekt zgradili v treh do štirih letih, kot je v razvitem svetu za takšen objekt normalno, bi leta 2000 slovesno odprli eno najizvirnejših sodobnih palač. Multikino, kot je bilo prvotno predvideno, bi združeval dogajanje in vrvež v središču mesta, na nekoč kultni lokaciji kontroverznega Šumija. Danes pa bi bil odličen center kongresnega turizma, ki si ga Ljubljana želi.