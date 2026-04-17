Artemis II, med Luno in Zemljo

Misija Artemis II, s katero so prvič po Apollu 17 leta 1972 poslali ljudi proti Luni, je z Zemljinega površja poletela 1. aprila. Kljub datumu ni šlo za prvoaprilsko potegavščino kot leta 1967, niti nismo gledali posnetkov iz televizijskega studia ali generiranih z umetno inteligenco, kot bodo še naprej trdili teoretiki zarote.

Ob pogledu na Luno, ki brli tam nekje daleč na nebu, je morda ob vseh neumnostih in krutostih na Zemlji res težko verjeti, da je človeštvo sposobno zbrati dovolj znanja, vztrajnosti in sodelovanja, da pošlje posadko do Lune in nazaj.

Artemis II je misija ameriške Nase, pri kateri so sodelovale tudi druge vesoljske agencije. Evropska vesoljska agencija ESA je, na primer, prispevala evropski servisni modul (ESM).