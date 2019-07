Avokado je nova krava

Verjetno vsak med nami občasno odgovarja na vprašanje: »Si vegan?«Vedno odgovorim: »Sem veganka. Ampak jem meso. In ne jem avokada.«»Kako to misliš – si veganka, a ne ješ avokada? In kako to misliš – ješ meso, a si veganka?«Pojasnim, da avokado jem le v deželah, kjer ga pridelujejo. Vedno ravno prav zreli in okusni so na Kanarskih otokih, v Mehiki, na Floridi. Medtem izgubljam potrpljenje, ko jih otipavam v Ljubljani, bolj ali manj kjerkoli v Evropi, v Severni Kaliforniji in povsod v Kanadi. Kako so sploh prišli na police, se vprašam. Kanadski supermarketi imajo v ponudbi toliko vrst avokada glede na izvor, velikost in ...