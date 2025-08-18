Babi, jaz in poročila

V nadaljevanju preberite:

Teden nazaj sem obiskal babi ravno v času poročil. Jeseni bo stara 98 let. Da, osemindevetdeset! To je skoraj 100. Popolnoma lucidna gospa je, še vedno prebere Delo in vsak dan gleda poročila.

Pravzaprav jih gleda vedno bolj naglas, kar, če dobro pomislim, nima velikega smisla, ker gledamo z očmi, a tako pri teh letih pač je. Tokrat jih je gledala do konca na glas. Zdela so se ji tako pomembna, da mi sploh ni namenila pogleda, motreč v ekran je pomahala z roko, naj sedem, se zberem in potopim v nekaj, kar se ji je očitno zdelo sila pomembno.

Na ekranu zagledam mladeniča. Primeren kandidat za predajanje najglobljih resnic. Morda je že diplomiral ali pa je nemara celo še absolvent, toda v teh poletnih dneh, ko od resnic utrujene starejše kolegice in kolegi dopustujejo, mu je prekaljena urednica ponudila priložnost.

Ni se izneveril. Njegov pasus sem ujel šele nekje na sredini, šlo mu je dobro. Z libidom mladega bikca se je lotil težke in pomembne naloge. Naloga pa je bila neuki javnosti na oni strani kamere čim bolj plastično pojasniti, kaj se bo zgodilo, ko bo na Ljubljano padla atomska bomba.

Da, prav ste prebrali, atomska bomba!