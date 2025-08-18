  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Kolumne

    Babi, jaz in poročila

    Dojel sem, da govorim človeku, ki je pred več kot 80 leti na lastni koži doživel prekletstvo in preroškost pravljic takratnih novinarskih pripravnikov.
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Miha Šalehar
    18. 8. 2025 | 05:00
    6:29
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Teden nazaj sem obiskal babi ravno v času poročil. Jeseni bo stara 98 let. Da, osemindevetdeset! To je skoraj 100. Popolnoma lucidna gospa je, še vedno prebere Delo in vsak dan gleda poročila.

    Pravzaprav jih gleda vedno bolj naglas, kar, če dobro pomislim, nima velikega smisla, ker gledamo z očmi, a tako pri teh letih pač je. Tokrat jih je gledala do konca na glas. Zdela so se ji tako pomembna, da mi sploh ni namenila pogleda, motreč v ekran je pomahala z roko, naj sedem, se zberem in potopim v nekaj, kar se ji je očitno zdelo sila pomembno.

    Na ekranu zagledam mladeniča. Primeren kandidat za predajanje najglobljih resnic. Morda je že diplomiral ali pa je nemara celo še absolvent, toda v teh poletnih dneh, ko od resnic utrujene starejše kolegice in kolegi dopustujejo, mu je prekaljena urednica ponudila priložnost.

    Ni se izneveril. Njegov pasus sem ujel šele nekje na sredini, šlo mu je dobro. Z libidom mladega bikca se je lotil težke in pomembne naloge. Naloga pa je bila neuki javnosti na oni strani kamere čim bolj plastično pojasniti, kaj se bo zgodilo, ko bo na Ljubljano padla atomska bomba.

    Da, prav ste prebrali, atomska bomba!

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Smrt storitvenega sektorja v Šiški

    Moja odiseja pri nakupu telefona in kave, kjer trčim ob generacijo, za katero se zdi, da je delo, ki ga opravljajo za slabo plačilo, le prehodna motnja.
    Miha Šalehar 21. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Odprimo zadrgo

    Vsakdanji čudež prometne zadrge razkriva, kako preprosto zaupanje v sočloveka uničuje nezaupljiva birokracija in obsedenost z lažnim redom.
    Miha Šalehar 23. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Miha Šalehar, publicist

    Napredek, ki je v resnici optimizacija poslovnih modelov, počasi ukinja človeka

    Ko 'napredek' pomeni optimizacijo, ki ukinja človeka: razmislek o avtomatiziranem življenju in izgubi pristnih človeških stikov v sodobnosti.
    Miha Šalehar 26. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    RIP*

    Kaj nam bo papež, če pa imamo prof. Klausa Schwaba?
    Miha Šalehar 28. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    kolumnaotrociMiha Šalehar
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Hrvaške ladjedelnice lahko rešijo droni, podmornice in vojne ladje

    Tisto, kar je ostalo in kar se s težavo ohranja, je prepuščeno samo sebi, pogosto tudi malo zavrto zaradi slabih ukrepov državne politike.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni teden

    Dobro rezultatsko četrtletje

    Podobne rasti kot v Evropi in Ameriki so bili deležni tudi azijski trgi, močno je tokrat izstopal Japonski trg s petodstotno rastjo.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delo na daljavo

    Slovenija digitalne nomade šele odkriva, Hrvaška jim podaljšuje bivanje

    Pri nas bodo lahko tujci, ki delajo na daljavo, status dobili od novembra naprej.
    Maja Grgič 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vatikan

    Zakaj turisti zaman iščejo spominke z novim papežem Leonom XIV.

    Sto dni od belega dima nad Sikstinsko kapelo, turisti in romarji v Rimu zaman iščejo suvenirje s podobo Roberta Francisa Prevosta.
    Gašper Završnik 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Mojstri iluzij 3 ali priredba Butalcev?

    Od vstopa v EU in Nato poslušamo litanije o demokraciji, zahodnih svoboščinah, konkurenci in predvsem nekih višjih ciljih.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delo na daljavo

    Slovenija digitalne nomade šele odkriva, Hrvaška jim podaljšuje bivanje

    Pri nas bodo lahko tujci, ki delajo na daljavo, status dobili od novembra naprej.
    Maja Grgič 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vatikan

    Zakaj turisti zaman iščejo spominke z novim papežem Leonom XIV.

    Sto dni od belega dima nad Sikstinsko kapelo, turisti in romarji v Rimu zaman iščejo suvenirje s podobo Roberta Francisa Prevosta.
    Gašper Završnik 18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Mojstri iluzij 3 ali priredba Butalcev?

    Od vstopa v EU in Nato poslušamo litanije o demokraciji, zahodnih svoboščinah, konkurenci in predvsem nekih višjih ciljih.
    18. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo