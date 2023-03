Bančni pretresi v Evropi kar ne pojenjajo

V nadaljevanju preberite:

Finančni vihar v mednarodnih financah, sprožen po propadu ameriške Silicon Valley Bank, se še ne umirja. V času, ko oddajamo ta prispevek, so delnice Deutsche Bank in drugih velikih evropskih bank spet pod velikim pritiskom. Iz krogov evropskih in domačih regulatorjev je zadnje čase, razumljivo, slišati pomirjajoča zagotovila, kako so banke zdrave, trdne in polne likvidnosti. Na drugi strani pa je vse več vprašanj o finančni stabilnosti in širših posledicah finančnih pretresov. Nove razmere prinašajo dodatne skrbi in naloge tudi centralnim bankam, ki so bile v zadnjem letu osredotočene predvsem na kleščenje še vedno visoke inflacije.

Kaj se je Evropa naučila iz zadnje finančne krize in zakaj je zdaj znova na preizkušnji? V kako zagatni situaciji se je zdaj znašla ECB, ki mora hkrati nižati inflacijo in skrbeti za finančno stabilnost? Zakaj je naš razmeroma preprost in plitek bančni sistem lahko prednost v časih mednarodnih borznih špekulacij in pretresov? Zakaj razmer, ki zdaj povzročajo pretrese na tujem, ne smemo podcenjevati?