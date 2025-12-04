Beg možganov: večina vrnitev v domovino dojema kot neuspeh

Večje države imajo več nadarjenih ljudi in je s tem konkurenca večja, a imajo obenem tudi več univerz, inštitutov in s tem več delovnih mest.

December je čas najrazličnejših dogodkov in primeren tudi za srečanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, ki delujejo v tujini. Pred novoletnimi prazniki namreč mnogi pridejo v domovino na obisk sorodnikov in prijateljev. To ponuja priložnost, da se srečajo med sabo ter s kolegicami in kolegi v Sloveniji izmenjajo izkušnje in dajo kak nasvet mlajšim, ki jih mika nadaljevanje kariere v tujini. Do slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v tujini – pri čemer s to besedo najpogosteje mislimo na zahodnoevropske države in ZDA – imamo poseben odnos. Že samo dejstvo, da nekdo raziskuje v tujini, je v očeh mnogih neizpodbiten dokaz raziskovalne odličnosti. Primerjava s tistimi, ki delujemo v Sloveniji, nenehno tli pod površjem in tako so me ob nedavnem dnevu znanosti v medijih vprašali, ali ...