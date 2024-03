Benkove lekcije

V nadaljevanju preberite:

»Pustite, da vam povem o zelo bogatih. Razlikujejo se od vas in mene,« je nekoč zapisal F. Scott Fitzgerald. »Da, imajo več denarja,« je nato dopisal Ernest Hemingway, kar je vodilo do zamere med pisateljema. Od prepira mineva že slabo stoletje, a še zmeraj ustreza našemu času. So milijarderji kaj drugačni od ostalih zemljanov? Po čem izstopajo, ko odmislimo nepredstavljivo visoke zneske, s katerimi razpolagajo?