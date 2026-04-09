Bes proti stroju

»Ludist« je beseda, ki je v zadnjih dneh znova zaživela v razpravah o umetni inteligenci, toda sklicevanje na razbijalce strojev iz 18. stoletja morda bolj zamegli kot pojasni, kaj je danes zares na kocki. Če pri vsakem dvomu o tehnologiji hitro zamahnemo z roko, da gre le za strah pred napredkom, spregledamo temeljno vprašanje, kdo bo v prihodnosti gospodar in kdo bergla: človek ali stroj.

Kolumna pokaže, kako odločilno je, da je sedanja generacija odrasla brez umetne inteligence in jo zato še vedno doživlja kot orodje, medtem ko bodo mlajši lahko odraščali v svetu, kjer je brez nje težko sploh začeti misliti, računati ali pisati. Kaj se zgodi s šolstvom, če umetno inteligenco vgradimo v vsak korak učenja, in zakaj ravno začasni »odvzem« tehnologije morda ni ludizem, temveč pogoj za svobodo mišljenja? Kolumna razmišlja tam, kjer je odpor proti stroju lahko vse kaj drugega kot golo besnilo.