Bežigrajske tribune prihodnosti

Kaj bi se zgodilo, če bi na pločniku pred galerijo Uffizi ležalo platno katerega izmed velikih renesančnih mojstrov in bi bilo izpostavljeno vremenskim neprilikam? Bi ga prostovoljno prepustili nekomu, ki se s slikarstvom ni še nikoli ukvarjal in ki bi za veliko vsoto ponudil, da sliko ne le restavrira, ampak jo tudi preslika v še boljšo umetnino, kot je bila?Pa pustimo pri miru do skrajnosti fetišiziran svet starih mojstrov v razvpitih svetovnih galerijah in pomislimo na za spoznanje bolj realističen scenarij. Če bi nekdo pred Narodno in univerzitetno knjižnico odvrgel srednjeveške Stiške rokopise: bi pustili, da propadejo? Saj ...