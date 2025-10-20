Bitka za prihodnost branja in razumevanja

V nadaljevanju preberite:

Potrošniki, pravi ameriški pregovor, glasujejo z denarnicami. Tako glasno, da jih podjetniki prej ali slej slišijo. Tudi v Evropi. Poldrugi milijon evrov dobička so prinesli določeni tovarni, naj za zdaj ostane neimenovana, med letoma 2016 in 2022.

Več kot izbrisala ga je dvomilijonska izguba, nastala v veliko krajšem obdobju, od leta 2023 naprej. Posledica? Tovarno je treba zapreti. Tisti kanček proizvodnje, ki še ima prihodnost, pa preseliti v veliko cenejši Peru. Do poletja 2026 bo zgodba končana. Ekonomska logika je načeloma jasna. Hudič, kot pravi še en pregovor iz ZDA, se skriva v podrobnostih.

Tovarna stoji v sosednji Avstriji in je povzročila nemalo ogorčenja. Ne zato, ker bi bila izguba delovnih mest posebej pereča. Vsega enainštirideset delavcev šteje. Toda prizadeta delovna mesta so v majhnem trgu Engelhartszell v zvezni deželi Zgornja Avstrija. Tam pa ne živi več kot devetsto ljudi. Se pravi, dobrih pet odstotkov prebivalcev bo čez nekaj mesecev ob službo.

To bo skok v brezposelnosti, ki ga bo lokalna skupnost še krepko občutila. Zlasti ker je večina delavcev že v letih, ko bo težko našla drugo službo. Naše severne sosede pa je zmotilo tudi, da so lastnikom pred nekaj leti poceni prodali sosednje zemljišče, saj so želeli širiti proizvodnjo. Zemljišče, ki bi ga občina sicer izkoristila za druge namene.