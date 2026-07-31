Za nekaj minut sem bila prepričana, da obstaja nova bolezen. Ime je zvenelo dovolj prepričljivo, da bi ga brez težav našli v medicinskem učbeniku: bixonimanija. Dva znanstvena »članka« sta opisala simptome in zdravljenje, veliki jezikovni modeli pa so jo vključevali v svoje pogovore. A videz je tokrat varal, saj bolezen nikoli ni obstajala. Šlo je za zanimiv poskus raziskovalke Almire Osmanovic Thunström, ki je želela preveriti, ali pogovorni roboti umetne inteligence ločijo dejstva od fikcije. Izmislila si je bolezen in jo opisala v dveh znanstvenih predobjavah, ki še nista bili strokovno pregledani. Jana Kolar. FOTO: Jože SuhadolnikPotegavščine ni skrivala in že površno branje pokaže, da ne gre za znanost. Med avtorje je uvrstila izmišljenega raziskovalca s povednim imenom Lazljiv ...