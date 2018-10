Bodibilder in jasna razočaranka

Trboveljski bodibilder Andrej Bregar se je odločil pokazati mišice. In to na županskih volitvah. Bregar, ki stavi na svojo listo brez političnega nahrbtnika, je doslej mišice skrival v dvorani za fitnes ter kot varnostnik na različnih prireditvah. In to dober varnostnik! Zdaj se pojavlja v javnosti kot dobro razvit županski kandidat in Trboveljčanke ne skrivajo navdušenja. Andrej je sicer tisti varnostnik, ki se je v zgodovino Trbovelj zapisal leta 2016, ko je na prvojunijski fešti iz Mladinskega centra po službeni dolžnosti pospremil prvo gospodično Trbovelj Gabrič, ki so jo tisto noč ponesle borovničke. Razloge za Bregarjevo župansko kandidaturo gre najbrž iskati prav v nezgodi z borovničkami. Varnostnik Andrej se je takrat na lastne oči prepričal, kako lepo je vendar biti župan. Če se ti zahoče borovničk, jih pač zahtevaš – ne oziraje se na to, da je blagajna že zaključena. Če natakarica ne uboga, ji pred vsemi poveš, da je nesposobna. V ponedeljek pa jo pokličeš v župansko pisarno in ji pokažeš še prave mišice, no, razložiš, da je MC občinski javni zavod, nad katerim budno bdi – župan.



Bregar pa ni edino presenečenje tokratnih županskih volitev v Trbovljah. Za drugega je poskrbel Bojan Kovačič, očitno Jelinčičev SNS-kader, ki je bil leta 2017 opažen kot eden seniorjev med juniorji v projektu Podjetno v svet podjetništva (PVSP). Podjetniška ideja o županovanju je bila očitno scenarij b, alternativa velikopotezni, ki jo je zastonj razvijal v Katapultu. Na območju STT, kjer je bil nekoč zaposlen, bi delal športni center. Centra na lokaciji še ni, je pa Kovačič vložil župansko kandidaturo, pri kateri ga podpirajo trije člani po priimku Guzej. Dva od njih, Samo in Romana, sta doslej leta sedela v občinskem svetu kot člana SD. Se zgodi … Vsak je kdaj razočaran.



Za SD gre na županske volitve Sibila Ložina, ki je ene volitve letos – za državni zbor – že dobila. No, interpretacija je ta, da ni prišla v DZ, da je torej izgubila stol, je pa za novinko dobila neverjetnih 14 odstotkov. Torej je, khmm, zmagala.



Na listi Dobra država, ki bo, upajmo, preganjala korupcijo kot njen prvi mož na nacionalni ravni Bojan Dobovšek, je tudi nekdanji uradnik v službi trbovske prve gospodične Rok Verdel. To daje upati, da bodo korupcijske prakse na trboveljskem občinskem dvoru razgaljene – za nazaj, če so bile, in za sproti … V preiskavi - zlasti kadrovanja na Komunali - bo rade volje sodelovala DNK - Danes za Naslednji Korak Trbovelj županskega kandidata in nesojenega direktorja Komunale Jožeta Pustoslemška.



Trboveljska Levica je očitno razpadla. Dosedanja svetnica Sonja Klančišar zdaj kandidira na listi ZL-DSD skupaj s – tretjim presenečenjem volitev – Ervinom Matešičem, nekoč prvim trboveljskim gradbincem. Na Siterjevi Levici želijo med svetnike – če naštejemo le eno od njegovih številnih kandidatur ter političnih opcij - upokojeni bivši poslanec LDS Aleš Leko Gulič, ki je z neoliberalizma očitno presedlal na Chaveza, prva dama trboveljske okoljske iniciative Nasta Doberlet Bučalič in prvi rudniški sindikalist Toni Lisec. Ali je naključje, da so vsi rojeni marca, zadnja dva celo istega dne istega leta in da je Chavez umrl dan pred Lekovim rojstnim dnem davnega 2013. leta ali pa je Leko novi Chavez. Z brado ...



Eno prijetnejših presenečenj tokratnih volitev je lista Zeleni Slovenije. O njih niti v najbolj burnih časih bitk proti sežiganju v cementarniški peči ni bilo ne duha ne sluha. Zato je toliko lepše, da se jim je v vseh teh letih končno uspelo vzpostaviti. Dobrodošli!



SDS še naprej drži »špur«. Zdravnica Alenka Forte je županska kandidatka, na svetniški listi pa sta dve novi imeni: Matjaž Popotnik in Gregor Zelenšek. Prvega moža občinske SDS Boruta Dolanca je eden dnevnih časopisov spet po nepotrebnem nasadil. Razglasil je, da eden najzvestejših Janševih mož kandidira kot neodvisni županski kandidat. »Če SDS nisem obrnil hrbta, ko je bil šef v zaporu, in kandidiral za župana Trbovelj, čemu bi zdaj šel na svoje?« je rekel Dolanc – in prvi gospodični Gabrič že drugič pisal, naj skliče izredno sejo na temo Ceroza.



Sicer pa si je kandidatka Gabrič izpolnila željo iz leta 2014: dosegla je, da se lista, na kateri kandidira, imenuje po njej, nič več po naši občini kot doslej. In zdaj vas 'prašam: katera je v tej zgodbi razočarana?